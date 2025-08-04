基隆仁博愛市場換冷氣9月發包 研擬明年農曆春節後休市動工

基隆市政府預計於9月進行仁博愛市場冷氣汰換工程發包招標，明年農曆春節後2樓休市，全面汰換冷氣。（基隆市政府提供）

2025/08/04 13:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市仁博愛市場（俗稱仁愛市場）2樓有許多美食攤位深受民眾喜愛，但是中央空調系統建置年代超過30年，效能不彰飽受攤商與消費者詬病，隨著炎炎夏日到來，民怨加劇；基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀今天（4日）指出，仁博愛市場冷氣更新工程已經完成規劃設計作業，預計9月發包。為降低對市場營運之衝擊，市府正與仁愛市場管委會共同研議規劃，於2026年農曆春節後，2樓將全面休市，辦理老舊冷氣機組汰換，打造舒適營業及購物空間。

蔡馥嚀表示，仁博愛市場現有攤商數達472攤，原有冷氣系統使用已逾30年，效能明顯不足，導致市場內部長期悶熱、通風不佳，嚴重影響使用體驗。市府於2024年10月向經濟部提「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」，經濟部於2025年核定補助1170萬元，因整體更新計畫約需4000萬元，市府於2025年編列2800萬元經費預算，進行冷氣系統全面升級工程。

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這次新範圍包含「冷氣主機與管線全面更換」及「室內空調出風口優化配置」，並同步強化電力系統，提升安全與穩定性。在施工工期的安排上，前3個月將進行材料訂做及外管線汰換，後面2個月全面休市進行室內設備更新，並預計於農曆年後進行。她補充說明，除全面冷氣汰換外，今年上半年度完成2樓區域共200台風扇更換與冷氣風機清洗作業，以提升空氣循環效率，緩解室內悶熱情形。

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