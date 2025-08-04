高雄原區傳嬰孩缺牛奶尿布 高市議會緊急募集物資今急送上山

高市議長康裕成緊急募集嬰孩奶粉與尿布等物資，今帶頭搬運上車、急送上山解決媽媽們迫切需求。（高市議會提供）

2025/08/04 13:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄山區遭連日暴雨襲擊，多處道路中斷、溪水暴漲，還傳出災區嬰幼兒沒有牛奶跟尿布！民進黨籍高市議長康裕成得知後相當憂心，立即聯繫原鄉議員並火速籌募相關物資，今天緊急裝箱送上山區。

康裕成表示，在接獲災情後即主動致電原鄉議員高忠德、陳幸富與范織欽，請他們提供最急迫的前線資訊，「3位原鄉議員深知族人所需，所提出建議極為關鍵，讓議會能在最短時間內把對的物資送到對的地方」。

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康裕成指出，災情傳出後，各界陸續送出泡麵與罐頭等食品，但當她一通一通打給在地議員詢問時，才知道孩子沒奶喝、尿布用光，媽媽們焦急萬分，這也是迫切需求。

她進一步提到，這次議會動員採購物資大約提供80位嬰幼兒使用，並特別準備數款特需配方奶，以因應特殊照護需求的嬰兒，強調「物資不是送出去就好，是要照顧到鄉民真正需求」。

她說，高市議會將持續關注後山災後復原與生活重建，不僅支援物資，更會監督山區交通搶修、基礎設施復原等工作，「風雨總會過去，但這段時間，我們一定會陪原鄉一起走過」。

荖濃溪上游暴漲，溪水溢出南橫公路99.3k路。（高市議員高忠德提供）

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