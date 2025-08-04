為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    林內道路崩塌如裂谷交通中斷 400名村民受困

    連日豪大雨林內雲61線鄉道道路塌陷約40公分，雲林縣長張麗善會同縣府各局處、林內鄉公所前往現勘。（記者黃淑莉攝）

    連日豪大雨林內雲61線鄉道道路塌陷約40公分，雲林縣長張麗善會同縣府各局處、林內鄉公所前往現勘。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/04 13:44

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕不堪連日豪雨沖蝕，雲林縣林內鄉雲61線鄉道0.6K處出現50公尺長路面塌陷約40公分，避免發生危險，縣府今（4）日緊急封閉道路搶險，預計明天中午開放小型車通行，坪頂村成功國小緊急宣布今天停班停課。

    林內鄉民代表楊瑞安指出，昨天林內山區雨量驚人，下午5點多有村民發現雲61線約在0.6K處路面中線有約20公分裂縫，通知鄉公所在前後拉起警戒線提醒過往車輛注意，今天一早整個路段塌陷、路面龜裂嚴重。

    坪頂村長林賢宗表示，雲61線道路是坪頂村民到林內市區唯一聯絡道，過去數10年從未發生塌陷情況，昨天山上雨勢超級大，野溪溪水暴漲改道，路基不堪沖刷發生路基流失塌陷，由於坪頂另一條往斗六湖山的聯絡道也因大雨中斷，坪頂村100多戶400多人對外交通完全中斷，希望相關單位能儘快搶通。

    雲林縣長張麗善今天上午會同縣府交通工務局、林內鄉公所、林業保育署等單位前往會勘，縣議員張維崢及多位鄉代都到場關切。

    交工局長汪令堯指出，道路塌陷主要是因連日大雨不斷，造成山坡地質地形改變，野溪因溪水暴漲水路改變，水流往地質軟弱處流，把下邊坡土石帶走，造成路面邊坡崩落、道路塌陷、龜裂，為了不影響村民生活，今天先封閉道路搶修，最快明天中午前先搶通5米寬車道讓小型車、機車及農用搬運車可以通行。

    汪令堯說，之後會在道路中線打鋼板樁避免路面持續滑動，並一週內恢復道路雙向通車，後續也會向中央報請災後復健，包括野溪整治。

    張麗善說，崩塌情況越來越嚴重，雲61線鄉道是地方對外聯絡道，縣府已通知廠商進駐搶修5米寬讓村民通行，復健工作，縣府會進一步規劃設計，可能需要一段時間，希望地方村民能夠理解。

    連日豪大雨林內雲61線鄉道道路塌陷約40公分，多處龜裂如裂谷，雲林縣長張麗善會同縣府各局處、林內鄉公所前往現勘。（記者黃淑莉攝）

    連日豪大雨林內雲61線鄉道道路塌陷約40公分，多處龜裂如裂谷，雲林縣長張麗善會同縣府各局處、林內鄉公所前往現勘。（記者黃淑莉攝）

    連日豪大雨林內坪頂村主要對外聯絡道雲61線道路0.6K處發生嚴重塌陷及龜裂。（記者黃淑莉攝）

    連日豪大雨林內坪頂村主要對外聯絡道雲61線道路0.6K處發生嚴重塌陷及龜裂。（記者黃淑莉攝）

    連日豪大雨林內坪頂村主要對外聯絡道雲61線道路0.6K處發生嚴重塌陷及龜裂。（記者黃淑莉攝）

    連日豪大雨林內坪頂村主要對外聯絡道雲61線道路0.6K處發生嚴重塌陷及龜裂。（記者黃淑莉攝）

    連日豪大雨林內坪頂村主要對外聯絡道雲61線道路0.6K處發生嚴重塌陷及龜裂。（記者黃淑莉攝）

    連日豪大雨林內坪頂村主要對外聯絡道雲61線道路0.6K處發生嚴重塌陷及龜裂。（記者黃淑莉攝）

    連日豪大雨林內坪頂村主要對外聯絡道雲61線道路0.6K處發生嚴重塌陷及龜裂，村民冒險騎車經過。（記者黃淑莉攝）

    連日豪大雨林內坪頂村主要對外聯絡道雲61線道路0.6K處發生嚴重塌陷及龜裂，村民冒險騎車經過。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播