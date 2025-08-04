林內道路崩塌如裂谷交通中斷 400名村民受困

連日豪大雨林內雲61線鄉道道路塌陷約40公分，雲林縣長張麗善會同縣府各局處、林內鄉公所前往現勘。（記者黃淑莉攝）

2025/08/04 13:44

〔記者黃淑莉／雲林報導〕不堪連日豪雨沖蝕，雲林縣林內鄉雲61線鄉道0.6K處出現50公尺長路面塌陷約40公分，避免發生危險，縣府今（4）日緊急封閉道路搶險，預計明天中午開放小型車通行，坪頂村成功國小緊急宣布今天停班停課。

林內鄉民代表楊瑞安指出，昨天林內山區雨量驚人，下午5點多有村民發現雲61線約在0.6K處路面中線有約20公分裂縫，通知鄉公所在前後拉起警戒線提醒過往車輛注意，今天一早整個路段塌陷、路面龜裂嚴重。

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坪頂村長林賢宗表示，雲61線道路是坪頂村民到林內市區唯一聯絡道，過去數10年從未發生塌陷情況，昨天山上雨勢超級大，野溪溪水暴漲改道，路基不堪沖刷發生路基流失塌陷，由於坪頂另一條往斗六湖山的聯絡道也因大雨中斷，坪頂村100多戶400多人對外交通完全中斷，希望相關單位能儘快搶通。

雲林縣長張麗善今天上午會同縣府交通工務局、林內鄉公所、林業保育署等單位前往會勘，縣議員張維崢及多位鄉代都到場關切。

交工局長汪令堯指出，道路塌陷主要是因連日大雨不斷，造成山坡地質地形改變，野溪因溪水暴漲水路改變，水流往地質軟弱處流，把下邊坡土石帶走，造成路面邊坡崩落、道路塌陷、龜裂，為了不影響村民生活，今天先封閉道路搶修，最快明天中午前先搶通5米寬車道讓小型車、機車及農用搬運車可以通行。

汪令堯說，之後會在道路中線打鋼板樁避免路面持續滑動，並一週內恢復道路雙向通車，後續也會向中央報請災後復健，包括野溪整治。

張麗善說，崩塌情況越來越嚴重，雲61線鄉道是地方對外聯絡道，縣府已通知廠商進駐搶修5米寬讓村民通行，復健工作，縣府會進一步規劃設計，可能需要一段時間，希望地方村民能夠理解。

連日豪大雨林內雲61線鄉道道路塌陷約40公分，多處龜裂如裂谷，雲林縣長張麗善會同縣府各局處、林內鄉公所前往現勘。（記者黃淑莉攝）

連日豪大雨林內坪頂村主要對外聯絡道雲61線道路0.6K處發生嚴重塌陷及龜裂。（記者黃淑莉攝）

連日豪大雨林內坪頂村主要對外聯絡道雲61線道路0.6K處發生嚴重塌陷及龜裂。（記者黃淑莉攝）

連日豪大雨林內坪頂村主要對外聯絡道雲61線道路0.6K處發生嚴重塌陷及龜裂。（記者黃淑莉攝）

連日豪大雨林內坪頂村主要對外聯絡道雲61線道路0.6K處發生嚴重塌陷及龜裂，村民冒險騎車經過。（記者黃淑莉攝）

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