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    南化水庫防淤隧道放水接近2座日月潭水庫容量 創啟用以來最高

    南化水庫防淤隧道在0728西南氣流豪雨期間，創下啟用以來單一事件放水量最大的紀錄。（記者吳俊鋒攝）

    南化水庫防淤隧道在0728西南氣流豪雨期間，創下啟用以來單一事件放水量最大的紀錄。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/04 13:31

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕中央氣象署今天中午解除0728西南氣流豪雨作業，1週來，原已接近滿水位的南化水庫，上游逕流不斷湧入，開起防淤隧道全力放水，累計逾2.48億立方米，接近2座日月潭水庫的容量，也創下啟用以來單一事件最高紀錄。

    自來水公司第六區管理處副處長王年鑫表示，由於上游降雨劇烈，啟動隧道可以放水兼排砂，有效減緩水庫的淤積程度。

    王年鑫強調，防淤隧道觀測平台若發現含砂濃度超過4000ppm時就會開啟，並視上游入流與濁度高低，決定放水量的大小，全力調控。

    根據觀測，受0728西南氣流影響，南化水庫集水區從上週一到今天中午，累積降雨多達1276毫米；期間爆量的進水，迅速達滿水位，除了自然溢流之外，也開啟防淤隧道因應。

    統計後，1週來，南化水庫累積放水量逾2.48億立方米，其中防淤隧道放水超過2億42萬立方公米，佔了9成7以上，重要性可見一斑。

    水利署南區水資源分署觀測，截至今天下午1點，供應民生用水的南化水庫，水位標高179.30公尺，有效蓄水量為8186萬立方米，蓄水率96.05%。

    0728西南氣流影響期間，南化水庫上游累積降雨量達1276毫米。（記者吳俊鋒攝）

    0728西南氣流影響期間，南化水庫上游累積降雨量達1276毫米。（記者吳俊鋒攝）

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