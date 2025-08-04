基隆商工首位「黑手校長」林子建以己為例：選技職有「錢」途

國立基隆商工今天（4日）上午舉辦新任、卸任校長交接典禮，新任校長林子建（右）從基隆特教學校校長轉任基隆商工校長，卸任校長洪光賢（左）轉任國立宜蘭高中校長；圖為洪光賢把校長公事包交接給林子建。（記者俞肇福攝）

2025/08/04 13:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立基隆商工今天（4日）上午舉辦新任、卸任校長交接典禮，新任校長林子建從基隆特教學校校長轉任新職，林子建致詞感謝前任校長洪光賢親力親為帶著他參與6次校內會議，手把手經驗傳承；林子建呼籲，請現場校長、家長們幫忙宣傳，「選技職、好好讀、有前途」！

新任校長林子建是典型的技職人才，出身三重商工雙軌制建教合作班，高一高二在校讀書，高三到外實習，一天工作18小時，白天在VOLVO修小車，晚上修大車，當年許多人視修車為畏途，做黑手以後沒女生要嫁；沒想到，正因為他遇事不推諉，他學到修車技術也賺到錢，後來受到賞識調到VOLVO技術部門，部門內都是大學畢業，只有他高職畢業，他發憤苦讀，考上師大工教系，遇到恩師宋修德，順利讀完研究所碩士班、博士班。他大學畢業時早已存滿人生第一桶金100萬元。

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林子建說，他有幸遴選成為基隆商工校長，要感恩一路上的貴人，特別是宋修德教授，還記得博班論文口試前他凌晨2點在LINE上留言，宋教授凌晨2點半回話解答，那個晚上他輾轉反側，也終於在期限前順利通過拿到博士學位。他懇託現場貴賓，繼續支持做學校的後盾。

基隆商工卸任校長洪光賢將轉任國立宜蘭高中校長，基隆商工綜合職能科畢業生楊皓宇聽說洪光賢要回故鄉宜蘭服務，特別耗時1個半月親手製作雙層觀光巴士模型送給洪光賢，楊皓宇還貼心地貼上紅色絲帶，祝福洪校長新的學校校運昌隆，讓洪光賢格外感動。

基隆市議長童子瑋致詞時指出，他應該是歷任基隆市議長來基隆商工最多次的議長，因為他喜愛籃球，也一直關注基商籃球隊，並且關注技職教育，看到學校這些年的轉變，要謝謝洪光賢率領的行政團隊付出，也祝福洪校長帶著基隆鄉親的祝福，回到宜蘭開創教育新局。

國立基隆商工今天（4日）上午舉辦新任、卸任校長交接典禮，關注基隆教育的基隆市議長童子瑋（中）參加交接典禮，感謝洪光賢（右）的付出，也鼓勵接棒的林子建（左）繼續努力，讓基隆的孩子被看見。（記者俞肇福攝）

國立基隆商工今天（4日）上午舉辦新任、卸任校長交接典禮，卸任校長洪光賢（右）轉任宜蘭高中校長，昔日學生楊皓宇（中）親手製作雙層觀光巴士模型給洪校長，感恩過去對他的照顧。圖左為明德國中校長徐仁斌。（記者俞肇福攝）

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