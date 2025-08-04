增進基層福利推動 桃市產籲交通部設「空港服務費」

桃園市產業總工會4日赴交通部，呼籲研議「空港服務費」。（記者蔡昀容攝）

2025/08/04 13:06

〔記者蔡昀容／台北報導〕國人疫後出國踴躍，桃園國際機場今年暑假總運量預估約852萬人次，有望破歷史新高。桃園市產業總工會今天（4日）赴交通部陳情四大訴求，包括呼籲交通部比照「商港服務費」研議設立「空港服務費」、推動全國航空業勞工127天休假等。

桃市產今赴交通部陳情，提出四大訴求：請交通部比照「商港服務費」研議設立「空港服務費」，照顧航空業與機場基層勞工；檢討華航集團子公司薪資結構及管理疏失；改善桃機停車位不足問題；交通部應負責推動全國航空業勞工127天休假。

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桃市產總理事長施淑華表示，出國旅遊潮為航空公司帶來亮眼營收，但華航集團子公司中第一線的基層勞工，例如從事清潔、清艙等員工，底薪仍只在2萬2元上下，資深員工薪資成長也長期未反應於每月所得，呼籲政府對於泛官股持股比重過半的華航，應同步檢視旗下各子公司勞動條件，儘速檢討薪資結構，國家不能帶頭低薪。

長榮航空企業工會理事長曲佳雲表示，在碼頭發展方面，政府以「商港服務費」作為推動基層福利的方法，每年從中提撥千分之五，交由勞動部運用於提升港口相關工會人力服務品質的相關事項。曲佳雲認為，從業人口更多的航空業與機場勞工，卻沒相應措施，要求交通部研議設立「空港服務費」，照顧航空業與機場基層勞工。

桃市產說明，華航集團子公司薪資結構長期沒檢討，一方面設定薪資天花板，升遷也缺乏明確管道與制度；部分公司刻意壓低底薪，並以各種名目獎金與津貼支應，造成勞工年終獎金等酬勞不如表面優渥。另外，桃機正規劃各項工程，卻未將機場員工通勤需求納入考慮，造成勞工機場停車位嚴重不足。

桃市產表示，「紀念日及節日實施條例」5月上路後，勞工多出4天國定假日，即小年夜、教師節、光復節、行憲紀念日。華航集團原即優於法規，多給員工7天假期，其中包含上述4個節日，因此華航集團近期宣布今年度休127天，增加4天假期。桃市產呼籲其他航空業者比照辦理，交通部作為主管機關也應負責推動。

交通部航政司科長王世寧出面接下陳情書。他表示，交通部重視工會的勞動權益及辛勞，非常感謝航空業、機場第一線工作人員在疫情期間維持服務所付出的努力，針對4個訴求，會轉相關單位研議處理。

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