口友子女透過創作道出父愛！ 陽光基金會舉辦頒獎典禮

陽光基金會舉辦「筆墨聲影．繪出父愛」頒獎典禮。典禮現場，周爸爸帶來手工客家麻糬，與現場來賓分享。（陽光基金會提供）

2025/08/04 12:52

〔記者黃宜靜／台北報導〕本週五就是父親節，陽光基金會舉辦「筆墨聲影．繪出父愛」將口腔癌友子女心中父愛的真實樣貌感動呈現，讓社會看見病友家庭說不出口的難言之隱與心聲，43件由口友子女所創作的圖文影音作品中，選出10件精彩優選作品，並於今（4）日舉辦頒獎典禮活動。

陽光基金會董事長劉陽明表示，陽光每年服務約1200名口腔癌病友，口友們面臨的不只是身體病痛，更有顏面改變與社會眼光的壓力，期望藉由活動，讓更多人看見他們的堅強與對家人的愛，也邀請大家支持口腔癌病友服務計畫，讓每位病友都能在尊重與陪伴中，重建生活、實現陪伴家人的心願。

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獲得文字創作組優選的周子玄說，父親在她4歲時罹患口腔癌，手術後左臉上遍布黑色尼龍線，嘴唇消失了三分之二，留下的是一塊明顯與臉龐格格不入的異色皮膚，當爸爸輕聲詢問「爸爸這樣，你會害怕嗎？」因為怕父親傷心，年僅4歲的她輕輕搖頭，說了人生中第一次的謊言。童年時期，她也常在放學時聽見同學嘲笑父親是「怪物」，但在她心中，父親是為了家人在加護病房奮鬥的戰士，是抗癌天使。

典禮現場，周爸爸帶來與妻子一同製作的手工客家麻糬，與現場來賓分享。周子玄說，「我的父親嚐不到美食的滋味，卻用心準備餐點；他說不清楚話，卻用眼神和行動照顧我們的家，或許與其他家庭不同，但我珍惜這樣可貴的父親，他永遠是我的榜樣，我也期許用相同的力量，善良並堅強的面對世界，這就是他帶給我最特別也最難能可貴的愛。」

獲得影音組優選的蔣佩君則表示，她的父親不菸不酒，也不吃檳榔，卻在2021年確診罹患口腔癌，歷經4次手術、3次化療與1次放療，「原本以為手術只是改變爸爸的外觀，但其實也帶走了一部分靈魂。」讓他的父親變得沉默、對事物感到無聊，所幸，經家人、陽光基金會的支持和陪伴下逐步走出低谷。為此，蔣爸爸也鼓勵癌友們，「我們沒有時間憂心，只能奮戰，把結果交給上天！人生最後的功課，是直視死亡，堅持勇敢！」

陽光基金會今日舉辦「筆墨聲影．繪出父愛」頒獎典禮，周子玄作品獲得文字創作組優選。（陽光基金會提供）

陽光基金會今日舉辦「筆墨聲影．繪出父愛」頒獎典禮，蔣佩君（中）獲得影音組優選。（陽光基金會提供）

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