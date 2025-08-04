因應寵物棄養潮 宜縣棄養規費翻倍增至4千元

宜蘭縣流浪動物中途之家收容的犬貓數量逐年攀升，縣府修訂收費標準，每隻增至4000元。（記者江志雄攝）

2025/08/04 13:08

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國內近幾年出現寵物棄養潮，宜蘭縣流浪動物中途之家收容的棄養犬貓逐年攀升，縣府最近修訂收費標準，每隻棄養規費從2000元提高到4000元。依照動物保護法規定，棄養飼主必須上3小時的動物保護講習，且終身不得再領養動物。

宜蘭縣流浪動物中途之家收容對象以犬貓為主，根據統計，2022年收容數量209隻，2023年223隻，2024年254隻，呈現增加趨勢，被送進中途之家的平均留置時間2個月，目前約有210隻，最大收容量330隻。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣動植物防疫所股長劉恭良今天（4日）受訪時說，考量收容成本增加，加上動保法修法後動物收容零撲殺，造成宜蘭縣中途之家收容數量持續上揚，由於原棄養規費已經25年沒有調整，無法符合實際需求，決定修訂宜蘭縣流浪動物中途之家收費標準，每隻棄養規費增至4000元，即日起實施。

此外，宜蘭縣寵物屍體焚化收費標準一併修訂，統一以每公斤重量計價，一公斤火化費用60元，如果個別火化並撿拾骨灰，要加收3000元。宜蘭縣民飼養的寵物，若有辦理寵物登記與絕育，享有半價優惠，非設籍宜蘭縣的飼主必須繳交3倍規費。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法