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    中央補助6200萬 國際標準台東網球中心動土

    台東娜路彎大酒店旁空地將興建台東網球中心。（記者黃明堂攝）

    台東娜路彎大酒店旁空地將興建台東網球中心。（記者黃明堂攝）

    2025/08/04 13:08

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣立網球場設施老舊、空間不足，縣府另覓娜路彎大酒店旁縣有地興建「台東網球中心」，總經費8000萬元，體育署補助6200萬元，今天舉辦動工典禮，預計明年9月前完工，共設4面紅土球場，且採國際規格，體育署盼未來能在台東舉辦全國網球比賽。

    娜路彎大酒店旁的大片空地及草坪，原本是臨時停車場，也是縣議會每年舉辦議長盃拔河賽的場地，今天動工改建為網球中心，隔馬路對面已另闢停車場，並有業者向台糖租地興建購物商場。

    縣府說明，此項工程興建符合國際標準的網球中心，設置4面紅土球場，全數依照國際網球總會（ITF）休閒比賽規範建置，其中一面設有頂棚設計，確保選手在雨天仍能穩定訓練。所有場地皆採南北向配置，有效減少日照干擾，提升運動表現。此外，網球中心將配備高照度夜間照明、自動噴灌系統等先進功能，並設有約60格汽車停車位，便利運動民眾與社區居民日常使用。

    饒慶鈴說，體育場旁既有縣立網球場設施長期不足，興建專業網球中心是縣府推動「全民運動」的重要項目，不僅讓台東的孩子與選手能在高品質場地中成長與訓練，也讓居民更便利地親近運動。感謝教育部體育署的經費挹注，加上縣府自籌投入，以總經費共約8000萬元打造1座兼具安全、實用與親近社區的優質運動場館。

    體育署副署長房瑞文表示，台東縣府原本提出7000多萬元的補助申請，經審核程序給予6200萬元，希望在台東打造國際級的網球場，未來的全國賽也能在台東舉辦。

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