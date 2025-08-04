多年耕耘偏鄉教育 台東池上國中張淨宜、太平國小陳慧欣獲師鐸獎

台東縣池上國中主任張淨宜獲師鐸獎。（台東縣府提供）

2025/08/04 12:31

〔記者黃明堂／台東報導〕114年度教育部師鐸獎全國共有72位脫穎而出，競爭激烈，台東縣推薦池上國中主任張淨宜與太平國小教練陳慧欣，雙雙獲獎。縣長饒慶鈴感謝2人多年以來在偏鄉教育第一線默默耕耘，成為孩子生命中最溫暖的力量，也是台東教育團隊最珍貴的資產。

縣府教育處表示，張淨宜多年來投入夜間及假日陪讀，寒暑假與連假也從未間斷，了解偏鄉孩子家中缺乏良好的學習空間，主動開放教室，甚至準備簡單餐食，為孩子營造一個溫暖、安全的學習環境，將學生視如己出，成為孩子心中最堅強的依靠，並獲台東縣「正向管教範例」優等肯定。

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張淨宜強調：「教育不只是知識傳授，而是要等待孩子、理解孩子，從他們的視角看世界。」課程設計上，她重視激發學習動機，鼓勵提問與創意發想，讓學生保有好奇心並勇於表達。她也致力以身作則，成為孩子學習的榜樣，讓孩子懂得肯定自己、接納他人，找到貢獻所長的位置。

卑南鄉太平國小教練陳慧欣長年投入偏鄉體育教育，天天清晨6點半準時到校，迎接早到學生，陪同進行柔道晨操，也主動協助學生安全與生活照顧。針對因家庭因素影響學習的學生，她不僅主動關心，甚至親訪家庭，協助家長共同尋求解決之道，確保孩子回歸校園，穩定學習。

陳慧欣堅信柔道隊就是一家人，教練的角色不僅是技術指導，更要教孩子品格。她致力營造溫暖的團隊文化，透過夜宿活動、學生票選隊長、師徒制、小組教學等方式，讓學生在學習中感受歸屬與責任，提升學習動機與自我認同。她特別關注課業與生活平衡，積極媒合台東大學與退休教師擔任志工，協助柔道隊課後班，補足學業學習。多年來指導3位學生獲「總統教育獎」，展現以柔道精神育才的具體成果。

台東太平國小教練陳慧欣獲師鐸獎。（台東縣府提供）

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