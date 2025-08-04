為八里療養院民義剪11年 新北髮藝工會有愛

新北髮藝造型業職業工會到八里療養院義剪，和院民成為朋友。（圖由新北市勞工局提供）

2025/08/04 12:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市髮藝造型業職業工會2014年響應勞工局「勞動節51家工會集體行善」活動，號召會員首次到衛生福利部八里療養院辦理義剪，從此不分寒暑，每季風雨無阻到院義剪，至今邁入第11年。髮藝工會總幹事林大偉表示，義剪已變成習慣，「大家秉持歡喜做、甘願受的正念，相信未來一定會持續下去」。

「姐仔，今天想剪怎麼樣的髮型？」新北髮藝工會副理事長劉松茂親切詢問院民阿麗的需求。他說，工會會員根據院民的年齡與偏好，修剪適合的髮型，長期下來雙方建立良好互動，院民也會指名特定髮型師服務，例如阿麗指定有30年經驗的劉松茂幫她剪髮，劉也溫暖回應「姐仔，感謝您的捧場」，兩人的幽默對話，為寧靜的院區增添歡笑。

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林大偉說，會員都有自己的理髮店或美容院，外出義剪必須暫停營業，起初他擔心沒人響應，但是大家認為能幫助需要的人，是值得做的事，因此每年固定春、夏、秋、冬四季到八里療養院義剪，跟院民成為好朋友，轉眼間，工會已默默行善11年，雖然耗費較多時間與成本，店休也有營業損失，但是行善帶來的快樂令人滿足。

「院民半個月前就開始問我，理髮師什麼時候會來？」八里療養院護理長洪綺梅表示，八療護理之家主要照護有精神疾病的長輩，也提供職能治療，讓院民發揮所長，逐步回歸社會，髮藝工會的巧手讓院民擁有亮麗的髮型，透過打扮愉悅身心，藉此訓練自我照顧及整理儀容的能力。

勞工局指出，2012年起推動「新北工會行善團」，邀請職業工會運用專長，協助居家修繕、偏鄉配鏡、按摩剪髮、捐贈物資等公益活動，至今造福9萬多人次。

新北髮藝造型業職業工會每年固定四季到八里療養院義剪，連續11年不間斷。（圖由勞工局提供）

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