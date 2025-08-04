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    五感互動食農教育 新北「野菜學園祭」登場

    孩童觀看縮時攝影紀錄。（記者羅國嘉攝）

    孩童觀看縮時攝影紀錄。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/04 12:25

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府農業局即日起至15日於市府1樓大廳舉辦「野菜學園祭」食農教育展，市長侯友宜今（4日）出席開幕式，邀請民眾走入「最大食農教室」，以五感體驗農作物從種子萌芽到成熟收成的過程，展覽結合永續發展、教育平權與感官互動；展期8月8、9、10日等4場次免費食農教育工作坊，完成闖關完成後也可兌換限量小主題貼紙及鑰匙圈。

    侯友宜表示，市府以「食現新北，種下未來」為願景，從課程推動、場域輔導到師資培訓，打造全民參與、世代共學的食農教育城市。新北市每年辦理超過300場食農教育活動，參與人數逾5萬人。從小苗到成熟作物的過程不易，透過感官互動，讓孩子與視障朋友理解成長的價值。新北市未來將結合10處農場與食農護照，辦理更多親子活動，讓食農教育扎根社區。

    農業局長諶錫輝指出，此次展覽以「小菜苗到成熟作物」的畢業典禮為主軸，象徵農作與人的共同成長。展區設有縮時攝影紀錄農作物從播種到收成的歷程，民眾可透過生物導電互動裝置聆聽蔬菜的「聲音」，並透過磁吸拼圖與蔬果模型，拼出心中理想農場。嗅覺與味覺則融入茶香甜點、蔥料理、木耳春捲等親子工作坊。展覽也設有點字介紹與環保理念設計，落實教育平權與永續行動。

    諶錫輝說，展期也安排4場免費食農教育工作坊，內容包含木耳春捲、雞母蟲麻糬、蔥料理等手作活動；完成展區闖關可獲得「食農教育護照」，集章可兌換限量小主題貼紙與鑰匙圈，並至10處合作農場消費或體驗，可兌換獎品或享8折優惠。相關資訊可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁查詢。

    新北市長侯友宜體驗聽見蔬果的聲音。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜體驗聽見蔬果的聲音。（記者羅國嘉攝）

    孩童體驗聽見蔬果的聲音。（記者羅國嘉攝）

    孩童體驗聽見蔬果的聲音。（記者羅國嘉攝）

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