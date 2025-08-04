竹縣府攜手大墩山休閒農業區 幫助弱勢家庭脫貧

新竹縣府跟大墩山休閒農業發展協會合作，共同推動「在地扎根・翻轉脫貧」的社區產業合作計畫，為縣內的弱勢家庭點燈。（取自竹縣府官網）

2025/08/04 12:18

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣「在地扎根・翻轉脫貧」社區產業合作計畫，透過縣府和新竹縣大墩山休閒農業發展協會所在的社區產業資源、發展經驗，用課程和實作體驗，提升縣內低收、中低收入戶家庭成員們的就業知能，希望最終他們也能創造屬於自己的在地發展機會，達到穩定就業進而脫貧。

前述計畫聚焦在：社區共學、在地就業2大主軸，把農產加工、體驗行銷等在地特色產業融入課程設計，引導學員們了解大墩山所在社區產業的多樣面貌與發展潛力，從中鼓勵出一些店家跟協會共同創造工作機會，間接幫助了區內弱勢家庭走向穩定就業，總共有2梯次、80人次輪流參訪。

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縣府社會處還特別優先邀請已參加新竹縣「兒童及少年未來教育與發展帳戶」、「希望存摺投資方案」、「社勞政聯合促進就業服務計畫」的家長及其子女們參與，讓這些有心翻轉當前困境的家庭，親子們一起共學，也從中共同擬定自家未來更好的努力方向。

協會常務理事嚴國維說，他們安排這些學員們了解大墩山所在的社區如何結合在地產業、農友意願，規劃和開拓原來的地方產業資源，重新打造社區發展方向，也把握當前國家力推的綠色照護計畫，在社區內推動「綠療育」，藉此照顧社區長輩，也開創年輕人創業、服務的新契機。

至於當地以各式各樣多種多肉植物聞名的「福祥仙人掌」，學員們參觀之外，也用該園的多肉學著DIY療育盆栽，從中學習綠植、設計等職業技巧。

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