防「 地面師」詐騙！ 花蓮推地籍異動即時通

花蓮縣政府今天舉行「打詐聯防零死角－地籍異動即時通」記者會，鼓勵民眾申辦「地籍異動即時通」，當名下房地產異動的時候，第一時間就會獲得通知。（記者王錦義攝）

2025/08/04 12:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮日前偵破台版「地面師」詐騙，不但騙光受害人存款，還要以不到3分之1低價抵押3500萬元房產，花蓮縣政府今天舉行「打詐聯防零死角－地籍異動即時通」記者會，鼓勵民眾申辦「地籍異動即時通」，當名下房地產異動的時候，第一時間就會獲得通知，期能有效預防不動產遭冒名移轉或設定。

「地面師」一詞源自日本，指的是專門利用土地或房產進行詐騙的人。花蓮縣政府指出，「地籍異動即時通」是內政部推動的重要服務措施，透過即時簡訊通知制度，協助民眾第一時間掌握不動產異動資訊，讓民眾隨時掌握自身不動產的狀況，及早發現並處理潛在風險，有效防止不動產遭冒用或淪為詐騙對象，大幅提升不動產交易的安全性。

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縣府地政處指出，花蓮推出「打詐聯防零死角－地籍異動即時通」服務，跨機關合作，整合戶政與地政資源推出的實用服務，民眾只要在戶政機關辦理自然人憑證時提供即時通申請資料，即可一次完成申請。只要開通此服務，未來當名下土地或建物發生買賣、贈與或抵押等異動時，系統即會透過簡訊或電子郵件主動通知所有權人。

縣府地政處也提醒民眾防範「地面師」詐騙，呼籲民眾個人重要文件如不動產所有權狀、身分證、印鑑、印鑑證明、自然人憑證等不要全部交給他人，如有簽署重要文件要確實查看，並當面現場蓋章，不動產若有異動，盡速向地政事務所申辦登記，公文書通知主要以戶籍住址為主，務必確認可即時收到公文書件。

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