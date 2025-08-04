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    中國廣東屈公病失控 我疾管署：明公布是否升級旅遊警示

    中國廣東屈公病疫情持續擴大，圖為能夠傳播屈公病的埃及斑蚊。（法新社）

    中國廣東屈公病疫情持續擴大，圖為能夠傳播屈公病的埃及斑蚊。（法新社）

    2025/08/04 12:08

    〔記者林惠琴／台北報導〕屈公病（基孔肯雅熱）在非洲有「痛得將身體彎起來」的說法，中國廣東省疫情失控，美國疾病管制暨預防中心（CDC）對廣東發布二級旅遊警示，我國目前旅遊疫情建議等級則維持一級，疾管署副署長曾淑慧今（4日）表示，已做了相關研析，預計明天（5日）例行記者會公布是否調高等級。

    廣東從7月27日凌晨0時至8月3日凌晨0時，新增2892起屈公病本地病例，今年已達7716人染疫，主要集中於佛山市，為境外移入個案衍生此波疫情。

    目前我國將中國廣東省、菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡、阿根廷、玻利維亞的旅遊疫情建議等級列為第一級「注意」，提醒遵守當地的一般預防措施；巴西、法屬留尼旺島則為第二級「警示」，對當地採取加強防護。

    針對廣東是否提高等級，曾淑慧指出，因為台灣與中國真的很近，台灣也有傳播屈公病的病媒蚊，加上近期國內風災、雨災增加傳染病風險，都有持續監測、密切注意，預計明天例行記者會將公布研析的一些初步結果。

    根據疾管署資料，屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

    與登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數週的倦怠感，有些關節會痛到無法行動，並持續數週、數月，甚至數年，在非洲有「痛得將身體彎起來」的說法。不過，屈公病的嚴重程度也不如登革熱重症，較少出現死亡，只是新生兒、65歲以上年長者，或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹病易有併發症或病況嚴重的風險族群。

    疾管署提醒，規劃前往屈公病流行地區的民眾，應落實防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；入境時如自覺可能感染，應主動告知機場檢疫人員；返國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），以利及早通報、診斷及治療。

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