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    福島核電廠第13批次含氚廢水排放 核安會：海域監測無輻射異常

    311日本福島核災事發距今已逾10年，日本政府自2023年8月24日起開始排放福島核電廠含氚廢水入海，至昨日已結束第13批次排放作業。（法新社檔案照）

    311日本福島核災事發距今已逾10年，日本政府自2023年8月24日起開始排放福島核電廠含氚廢水入海，至昨日已結束第13批次排放作業。（法新社檔案照）

    2025/08/04 12:05

    〔記者黃宜靜／台北報導〕311日本福島核災事發距今已逾10年，日本政府自2023年8月24日起開始排放福島核電廠含氚廢水入海，至昨（3）日已結束第13批次排放作業；對此，核能安全委員會表示，經由跨部會合作執行海域輻射監測顯示，目前各項分析結果無輻射異常。

    核安會表示，日本福島第一核電廠於昨日結束第13批次含氚廢水排放作業，共計排放21天，排放體積約7873立方公尺，氚活度約2.0兆貝克。此次排放期間，日本東京電力公司依標準作業程序因應龍捲風與海嘯警報，分別於7月21日、30日暫停排放，待警報解除後，確認各相關設備無異常後隨即恢復排放，排放過程無異常。

    核安會指出，已掌握國際原子能總署（IAEA）於114年7月14日公布第13批次獨立取樣分析結果，氚濃度低於日本承諾的排放目標每公升1500貝克，期間也持續掌握監控動態，相關數據均無異常。

    核安會表示，透過跨部會合作執行海域輻射監測，本（114）年度截至7月27日，已完成2262件海域樣本分析；自106年起至今已累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共計14616件樣本分析，各項分析結果無輻射異常，相關檢測結果均每週同步更新於：「跨部會輻射監測整合儀表板」

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