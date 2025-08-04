讓青銀族安居 北市推「5個歡迎」友善屋源

臺北市今（4）日發布「友善屋源」標示，推出「歡迎長者、歡迎學生、歡迎青年、歡迎設籍、歡迎租補」5個歡迎標示。（記者田裕華攝）

2025/08/04 12:06

〔記者何玉華／台北報導〕台北市打造友善租屋市場，今（4）日發布「友善屋源」標示，推出「歡迎長者、歡迎學生、歡迎青年、歡迎設籍、歡迎租補」5個歡迎，希望有更多的房東、業者及廣告平台加入，在廣告上標示5個歡迎項目，讓租屋族可以精準辨識友善屋源，讓租屋之路更快更安心，目前已獲得全國性不動產仲介業者響應，在租屋廣告上名列歡迎項目，地政局長王瑞雲表示，已有超過500筆廣告進行相關標示。

長者租屋不易，常常被房東技巧性地勸退；北上求學的年輕學子租屋也擔心踩雷，莊同學就是花了幾個月的時間才找到滿意的住處，讓家人安心後才同意她北上讀書；有些年輕夫妻想領租屋補貼或考量孩子就學想設籍，卻都容易成為租屋障礙。

請繼續往下閱讀...

崔媽媽基金會法律服務組組長曹筱筠說，非常多長輩面臨「租不到、租不起、住不好」的狀況，甚至有房東直接標明限制年齡或要求找年輕人當保證人；在廣告標示有了透明資訊，可以幫助長輩更容易找到適合的房子，「不要讓『老』變成被排拒的理由」。

台北市長蔣萬安表示，北市是很多朋友實現夢想的起點，居住是第一個碰到的問題 不管是長輩、年輕、學生、小家庭都會面臨居住的問題，市府持續佈建社會住宅，也針對新婚的小家庭推出幸福住宅，現在進一步以正面的方式用「5個歡迎」讓租屋資訊更透明，讓有租屋需求的朋友能快速地找到符合需求的房子。

王瑞雲表示，地政局管理不動產業者、租賃業者，常常在發生租屋爭議時協助第一階段的協調；透過與不動產租賃服務、仲介業、租屋廣告平台等示範業者，推出「5個歡迎」租屋條件關鍵字，以正向的方式讓需求者一看就懂的友善屋源標示，讓租屋不再是一場資訊黑箱的摸索；後續也希望與租屋平台協調增加友善屋源的曝光度。

台北市長蔣萬安說，「5個歡迎」讓租屋資訊更透明。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法