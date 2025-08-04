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    9月迎開學 高鐵「大學生5折優惠列車」8/6起開放訂票

    台灣高鐵9月3日至9日期間，加碼「大學生開學返校5折優惠列車」。資料照。（記者蔡昀容攝）

    台灣高鐵9月3日至9日期間，加碼「大學生開學返校5折優惠列車」。資料照。（記者蔡昀容攝）

    2025/08/04 12:18

    〔記者蔡昀容／台北報導〕9月份各大專院校開學，學生紛紛返校。台灣高鐵9月3日至9日期間，除原有大學生優惠專案車次，每天加碼4班次「大學生開學返校5折優惠列車」，該列車停靠各站，8月6日凌晨零時起陸續開放訂票。

    台灣高鐵公司表示，因應9月大專院校開學季，9月3日至9日期間，除了原有大學生優惠專案適用的5折、75折或88折車次外，每天再加碼南下、北上各2班次「大學生開學返校5折優惠列車」，該列車停靠各站，8月6日凌晨0時起，依公司訂位開放時程購票。

    高鐵說明，適用「大學生優惠」的車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂，亦可利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店、車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

    高鐵也提醒使用優惠的大學生，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本。如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於出發前先行下載備查。

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