南投杉林溪公路、投54線13.4K處 持續封閉搶修

投54線13.4K處集集鎮普濟橋前因路基受損嚴重，持續封閉搶修。（圖由南投縣政府提供）

2025/08/04 12:02

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣豪雨不斷，多條道路坍方或路基受損阻斷交通，其中投51線杉林溪公路，今（4日）中午12點暫時開放小型車單線通行半小時；至於投54線13.4K處集集鎮普濟橋前因路基受損嚴重，且下邊坡持續崩塌，目前仍封閉，請往來集集及水里民眾改走台16線。

連日強降雨，造成南投縣許多道路坍方或路基受損，部分道路已搶通恢復通行，惟通往杉林溪生態渡假園區的投51線杉林溪公路雞灣處道路坍方，經搶修後，暫定今天中午至12點至12點半開放小型車通行半小時，12點半後持續封路搶修，盼晚間仍恢復單線通行。

請繼續往下閱讀...

至於投54線13K+400公尺處普濟橋前路基受損，邊坡滑動嚴重，已灌注混凝土，但因該路段仍下雨，有持續發生坍塌的危險，無法打設鋼軌樁保護下邊坡，目前仍封閉中，請往來車輛請改走台16線。

此外，投89線14.8K力行產業道路也有崩塌點，目前管制道路只出不進，方便部落民眾通行，縣府工務處呼籲外地遊客不要取道投89線前往附近景點。

投54線13.4K處路基受損嚴重，邊坡土石有持續滑落情形。（圖由南投縣政府提供）

投89線14.8K處有崩塌點，目前管制道路只出不進。（圖由南投縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法