為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投杉林溪公路、投54線13.4K處 持續封閉搶修

    投54線13.4K處集集鎮普濟橋前因路基受損嚴重，持續封閉搶修。（圖由南投縣政府提供）

    投54線13.4K處集集鎮普濟橋前因路基受損嚴重，持續封閉搶修。（圖由南投縣政府提供）

    2025/08/04 12:02

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣豪雨不斷，多條道路坍方或路基受損阻斷交通，其中投51線杉林溪公路，今（4日）中午12點暫時開放小型車單線通行半小時；至於投54線13.4K處集集鎮普濟橋前因路基受損嚴重，且下邊坡持續崩塌，目前仍封閉，請往來集集及水里民眾改走台16線。

    連日強降雨，造成南投縣許多道路坍方或路基受損，部分道路已搶通恢復通行，惟通往杉林溪生態渡假園區的投51線杉林溪公路雞灣處道路坍方，經搶修後，暫定今天中午至12點至12點半開放小型車通行半小時，12點半後持續封路搶修，盼晚間仍恢復單線通行。

    至於投54線13K+400公尺處普濟橋前路基受損，邊坡滑動嚴重，已灌注混凝土，但因該路段仍下雨，有持續發生坍塌的危險，無法打設鋼軌樁保護下邊坡，目前仍封閉中，請往來車輛請改走台16線。

    此外，投89線14.8K力行產業道路也有崩塌點，目前管制道路只出不進，方便部落民眾通行，縣府工務處呼籲外地遊客不要取道投89線前往附近景點。

    投54線13.4K處路基受損嚴重，邊坡土石有持續滑落情形。（圖由南投縣政府提供）

    投54線13.4K處路基受損嚴重，邊坡土石有持續滑落情形。（圖由南投縣政府提供）

    投89線14.8K處有崩塌點，目前管制道路只出不進。（圖由南投縣政府提供）

    投89線14.8K處有崩塌點，目前管制道路只出不進。（圖由南投縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播