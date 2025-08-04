南港健康服務中心攜手企業 推動高齡友善賣場

台北市南港區健康服務中心本月起輔導業者協助宣導「長者居家燈具選擇重點」、「長者選鞋建議」衛教資訊（記者蔡愷恆攝）

2025/08/04 11:48

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市南港區健康服務中心本月起輔導業者協助宣導「長者居家燈具選擇重點」、「長者選鞋建議」衛教資訊。另貼心製作「高齡友善」標示、設置「高齡友善鞋款專區」，及改善重要逃生、動線標示等，共同推動高齡友善賣場。

根據北市社會局113年臺北市老人生活狀況調查，過去一年，台北市60歲以上人口有跌倒經驗者占14.0%，最常於住宅跌倒。居家活動範圍維持適度照明，及日常生活穿著合適的鞋子，可減少跌倒的風險。因此，南港健康服務中心先輔導有販售燈具或鞋子的連鎖企業，共同推動高齡友善賣場，並特別安排高齡長者及專家學者，實際至賣場模擬長者購物體驗，並訪談第一線服務人員，了解長者購物需求。

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特力屋南港興華店店長黃惟表示，特別將「長者居家燈具選擇重點」衛教資訊張貼於燈具產品展示區，並在適合長者使用的產品櫃上，標示「間接光/可調控式照明-高齡友善」，方便長者選購燈具，預防居家跌倒的風險。

鞋全家福南港店店長李岑霞提到，店內設置「高齡友善鞋款專區」，陳列魔鬼氈、寬楦頭、鞋跟低於3公分、鞋底防滑材質及鞋紋深等適合長者的鞋款，並張貼「長者選鞋建議」的衛教資訊，讓長者參考挑選適合的鞋款。

2間店面皆有加大逃生動線圖及逃生出口的字體與對比色，提供長者具有安全感的購物體驗。

特力屋南港興華店將「長者居家燈具選擇重點」衛教資訊張貼於燈具產品展示區。（南港健康服務中心提供）

鞋全家福南港店張貼「長者選鞋建議」的衛教資訊，讓長者參考挑選適合的鞋款。（南港健康服務中心提供）

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