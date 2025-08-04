網調近七成憂女性產假強制延長恐致歧視 托盟籲採雙照顧模式

民團呼籲政府，應將更多的強制產假優先給配偶，改成「雙照顧」模式，並將產假調整為強制、彈性2模式，讓雙親共同承擔照顧責任。（記者黃宜靜攝）

2025/08/04 11:51

〔記者黃宜靜／台北報導〕立法院多位委員推動「勞基法」修正草案，將女性強制產假從現行8週延長至12週；不過，托育及就業政策催生聯盟調查顯示，66.5％民眾認為產假延長恐造成女性更嚴重的懷孕歧視，呼籲政府將強制產假優先給配偶，改成「雙照顧」模式，並調整為強制、彈性2模式，讓夫妻可彈性安排產假，共同承擔照顧責任。

托盟透過網路問卷蒐集504位民眾意見，顯示66.5％（50.6%可能會、15.9%一定會）民眾認為強制產假延長恐造成女性更嚴重的懷孕歧視，並有9成（57.9%非常贊成、33.3%贊成）以上民眾贊成參採西班牙制度，促進雙照顧模式。

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台灣勞工陣線秘書長楊書瑋指出，強制將產假延長，看似讓女性可以更好休息，卻可能讓女性在產後被迫離開職場，讓單獨育兒的時間變長，且薪水是雇主付，恐惡化女性就業環境。

托盟召集人王兆慶表示，國際勞工組織（ILO）公約規定，產假應至少14週，不過，若細究西班牙、日本丹麥等國規定可知，這些國家產假是透過強制、彈性2模式運作，但台灣卻是「你不得不休，不能不休」。將女性綁在家中，違反促進男性育兒的理念，台灣須建立「雙就業、雙照顧」的家庭體制，保障女性就業、不因照顧而離職，促進男性照顧責任、適度回歸家庭負責育兒。

婦女新知基金會政策部主任李盈學表示，產假延長之修法忽略父親請育嬰假比例偏低問題，從現行法規來看，女性有薪產檢假7天加56天強制產假，共63天，但配偶陪產檢假加上陪產假僅5天，相差11倍多，應讓男性承擔照顧義務，讓孕產婦休息，建議改成「彈性育嬰假」，確保公托服務普及、提高實質津貼替代等，增加男性使用育嬰假動機。

全國教保產業工會監事陳亮吟表示，透過政策與妥善措施，能讓更多男性參與照顧育兒的行列，消弭社會對於親職分工的刻板印象，讓女性安心在職場上工作，落實「雙就業、雙照顧」的家庭體制。

托盟透過網路民調顯示，66.5％民眾認為強制產假延長恐造成女性更嚴重懷孕歧視。（記者黃宜靜攝）

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