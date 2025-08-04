大學生租屋不踩雷 北市推「大專院校租金地圖」

台北市地政局長王瑞雲說明「大專院校租金地圖」的建置。（記者何玉華攝）

2025/08/04 11:44

〔記者何玉華／台北報導〕九月即將開學，許多北上求學的學生租屋需求殷切，又擔心租屋踩雷，台北市政府地政局彙整北市境內31所大專院校周邊1公里內，近1年租賃實價登錄資料，並整合附近生活機能與公共設施資訊，推出「大專院校租金地圖」，協助學生與家長在暑假找屋旺季一眼看懂學校周邊成交租金行情，面對房東開價不再霧煞煞，可以精準決策、安心租屋。

地政局指出，「大專院校租金地圖」建置在北市府地政局的「臺北地政找房＋」平台，運用地理資訊系統（GIS）環域分析技術，統計31所大專院校校園周邊1公里內，近1年租賃實價登錄資料，並整合附近生活機能與公共設施資訊。為貼近學生的實際需求，針對常見的租屋型態，如分租雅房、分租套房、獨立套房，分別統計成交租金，同時也納入整戶出租的行情，方便考慮合租者參考。

請繼續往下閱讀...

地政局表示，「大專院校租金地圖」租金統計以「總價」為主要呈現方式，直接反映各類租屋型態的月租支出，還有統計25分位數、中位數與75分位數，清楚顯示租金高低分布情形，協助使用者快速找尋可負擔住宅。另設計「總價」與「單價」切換功能，提供更彈性且符合使用者需求的查詢體驗，無論是以月租預算為找房優先考量，或分析不同租屋型態與租金單價的關係，都可以一鍵切換，滑動地圖也可瀏覽各社區租金成交紀錄。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法