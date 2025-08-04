視察災區房屋修繕重建 卓榮泰：前進指揮所變成加速指揮所

行政院長卓榮泰今至台南柳營視察災戶房屋修繕並慰問黃姓災民。（記者王涵平攝）

2025/08/04 11:44

〔記者王涵平／台南報導〕行政院長卓榮泰今至台南視察災區房屋修繕情形，他說，成立前進指揮所後短短一週內，中央災害應變中心統計已有百餘戶媒合修繕簽約，以此新的模式為基礎，要求全力加速推動，前進指揮所變成加速指揮所。

卓榮泰今至柳營區黃姓受災戶視察並聽取負責媒合修繕的水利署簡報，黃姓災戶除了感謝政府協助，也希望如此的救災熱度可以持續下去。卓榮泰表示，特別感謝營造公會廠商在災民受到如此巨大的災害時，願意不計成本、講求效率，未來希望在公共工程有更好的合作。

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此外，此次有上工獎勵、媒合獎勵等，都是過去所沒有的，而從丹娜絲颱風到現在已1個月持續下雨，高雄山區累計雨量已超過2800毫米，已經超過莫拉克風災，已非單一縣市所能處理的能量，因此成立前進指揮所。

卓榮泰指出，目前也請經濟部持續連繫已經發起捐助的電器公會廠商，針對電器修復檢查等給予災民折扣，甚至捐助冷氣、洗衣機、除濕機等，以低收入戶優先，盡快完成家園重建，也不用負擔任何房屋修繕費用。

卓榮泰強調，丹娜絲颱風特別預算匡列300億元，此次豪雨也會併入，數字一定會往上加，國家經費用在災區，盡快回復正常生活，希望前進指揮所可以更廣泛的媒合。

行政院長卓榮泰今至台南視察災區房屋修繕情形，他說，成立前進指揮所後短短一周內，中央災害應變中心統計已有百餘戶媒合修繕簽約，以此新的模式為基礎，要求全力加速推動，前進指揮所變成加速指揮所。（記者王涵平攝）

行政院長卓榮泰今至台南柳營區黃姓災戶視察災區房屋修繕情形，預計本周五前完工。（記者王涵平攝）

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