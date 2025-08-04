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    暴雨狂刷潭子龍興巷邊坡二度崩塌 緊急封鎖

    潭子區新田里龍興巷邊坡，因連日豪雨猛烈沖刷，二度崩塌，交通中斷。（楊瓊瓔提供）

    潭子區新田里龍興巷邊坡，因連日豪雨猛烈沖刷，二度崩塌，交通中斷。（楊瓊瓔提供）

    2025/08/04 11:42

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區新田里龍興巷一處邊坡，因連日豪雨猛烈沖刷，導致土石鬆動二度崩塌，不僅中斷交通，也危及用路人與在地居民安全。立委楊瓊瓔今天上午緊急會同市議員賴朝國前往會勘，要求市府加速推動復建工程，全面提升邊坡穩定性，並納入自然復育與防落石設施，盼盡快恢復通行、確保民眾安全。

    潭子區龍興巷約6層樓高的邊坡大面積坍塌，將近20公尺土石裸露，道路泥濘，令人怵目驚心。為防止再度崩塌，市府建設局已緊急拉設封鎖線，全面封閉道路，禁止車輛與行人通行。

    潭子區長劉汶軒表示，該處邊坡土壤含水量高，長時間降雨已使土石達到飽和狀態，上週首次崩塌後，雖緊急搶修，但考量連日降雨未歇，未敢貿然開放通行，不料，昨晚再度發生土石滑落，現已列為高度警戒區。

    里長吳政潭指出，龍興巷山區約有40戶、逾百位居民居住，道路封閉造成居民需繞道北屯，單程時間至少3、40分鐘；市議員賴朝國則指出，龍興巷也是登山客頻繁出入的重要路線，道路中斷直接衝擊地方觀光與農產運輸。

    楊瓊瓔表示，該段邊坡地勢陡峭，2年前坡地曾進行噴漿穩固工程，面對當前極端氣候、豪雨頻繁，原有工法已無法負荷，邊坡已出現明顯的向源侵蝕（從坡腳向上破壞）現象，應全面檢討整治策略，確保長久穩固。

    建設局人員表示，該處原本已有護坡設計，但這次雨量遠超原設計負荷。目前機具已駐守待命，持續進行土石清理，將納入加勁格框護坡、導水及防落石護欄等工項，積極進行災後復建，以恢復安全通行。

    立委楊瓊瓔會勘潭子區新田里龍興巷邊坡崩塌處，要求市府快復建。（楊瓊瓔提供）

    立委楊瓊瓔會勘潭子區新田里龍興巷邊坡崩塌處，要求市府快復建。（楊瓊瓔提供）

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