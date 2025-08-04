西南風接連影響近7天 創氣象署最長加強作業紀錄

因應西南氣流影響，中央氣象署加強作業期間持續近7天。（資料照）

2025/08/04 11:41

〔記者林志怡／台北報導〕近期西南氣流接連影響台灣，中央氣象署自7月28日下午2時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，期間計有2波西南氣流，今日西南氣流逐漸減弱，中央氣象署將於今日中午12時解除加強作業，這次作業期間近7天，為中央氣象署自2019年啟動加強作業程序以來，最長的作業期間。

為因應極端降雨事件，中央氣象署於2019年首度啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，往後在颱風警報期間以外，只要台、澎、金、馬地區發生連續降雨，並有多縣市豪雨，且有局部縣市達大豪雨，或是局部縣市單日超大豪雨或連日大豪雨，以及其他中央災害應變中心開設，有氣象情資提供需求時，就會啟動加強作業程序。

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中央氣象署預報員李名翔表示，較大規模或較劇烈豪雨作業作業期間，氣象署會提高預報產品更新頻率，並增派人力強化內部作業與內部會議，同時以類似颱風警報期間作法，提供與各縣市雨量預估。

李名翔指出，這次加強作業時間較長，與2波西南風增強至西南氣流強度有關，第1波西南氣流影響期間為7月28日至31日，與竹節草颱風北上有關，第2波影響期間則落在8月2日至3日，主要是低壓帶中的風速變化所致。

李名翔說，2波西南氣流間雖有1天的空擋，但中央氣象署預估後續仍會有劇烈降雨風險，因此並未中斷加強作業，接下來1週，高壓將往台灣接近，天氣也趨於穩定，不過菲律賓東側仍不排除有熱帶擾動發展，目前不確定性仍大，民眾務必注意氣象署最新資訊。

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