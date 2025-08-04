為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    超肥厚強烈雷雨帶曝光！「黑龍」即將移入 4縣市急發大雷雨訊息

    紅外線色調強化雲圖，在紅外線影像中呈現黑、灰色，顯示對流發展極為旺盛。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

    紅外線色調強化雲圖，在紅外線影像中呈現黑、灰色，顯示對流發展極為旺盛。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

    2025/08/04 11:38

    劉力仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受西南氣流影響，台灣海峽今（4日）又發展出一條肥厚的強烈雷雨帶，彷彿一條延伸海峽的的巨大「黑龍」，目前強烈對流正逐步移入中南部陸地，氣象署針對4縣市發布大雷雨即時訊息。

    中央氣象署在今上午11點18分針對「彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，請當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，持續時間至12時45分。

    示警區域包含，彰化縣：芳苑鄉、大城鄉；雲林縣：北港鎮、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉；嘉義縣：布袋鎮、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉；台南市：學甲區、七股區、將軍區、北門區。

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」PO出紅外線色調強化雲圖，在紅外線影像中呈現黑、灰色，顯示對流發展極為旺盛；「颱風論壇」指出，西南氣流已經移到中國華南沿海及台灣海峽，發展出一條肥厚的強烈雷雨帶，海峽強烈對流即將移入陸地，雲林、嘉義、台南，請注意劇烈天氣發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播