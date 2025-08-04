超肥厚強烈雷雨帶曝光！「黑龍」即將移入 4縣市急發大雷雨訊息

紅外線色調強化雲圖，在紅外線影像中呈現黑、灰色，顯示對流發展極為旺盛。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

2025/08/04 11:38

劉力仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受西南氣流影響，台灣海峽今（4日）又發展出一條肥厚的強烈雷雨帶，彷彿一條延伸海峽的的巨大「黑龍」，目前強烈對流正逐步移入中南部陸地，氣象署針對4縣市發布大雷雨即時訊息。

中央氣象署在今上午11點18分針對「彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，請當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，持續時間至12時45分。

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示警區域包含，彰化縣：芳苑鄉、大城鄉；雲林縣：北港鎮、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉；嘉義縣：布袋鎮、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉；台南市：學甲區、七股區、將軍區、北門區。

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」PO出紅外線色調強化雲圖，在紅外線影像中呈現黑、灰色，顯示對流發展極為旺盛；「颱風論壇」指出，西南氣流已經移到中國華南沿海及台灣海峽，發展出一條肥厚的強烈雷雨帶，海峽強烈對流即將移入陸地，雲林、嘉義、台南，請注意劇烈天氣發生。

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