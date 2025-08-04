高雄國賓開發案環評訴願期間「偷拆」? 市府:依法核發許可

國賓不當容積自救會今出面控訴高市府在環評訴願期間違法核發拆除許可，市府強調一切合法。（記者王榮祥攝）

2025/08/04 11:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄國賓飯店開發案爭議持續，國賓不當容積自救會今出面指控市府，在開發案環評訴願期間竟違法發出拆除許可，讓包商趁下雨天「偷拆」，要求撤銷許可、暫停開發；高市工務局強調，一切依法依規核發。

高雄愛河關懷協會、國賓不當容積自救會、高雄愛河關懷協會等團體代表，今選在已停業的高雄國賓飯店旁，再次控訴國賓開發案因危老獎勵與環評內容嚴重錯誤，違法取得容積獎勵，在高風險地質上蓋的超高、又挖得很深，對鄰房造成嚴重安全疑慮。

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自救會進一步指控，已對開發案提出環評訴願，訴願結果還沒出爐，高巿府卻在6月30日核發拆除許可，並在7月29日停班停課日時、有怪手與工人開始動工!質疑這程序違法，要求市府即刻撤銷拆除許可、全面暫停開發作業，保全「證據」。

高市工務局說明，6月30日核發的拆除許可，是依建築法規審查通過、程序完備，本案尚未取得建造執照，拆除作業前已要求開發單位依法搭設施工圍籬並完成安全衛生設施，並提送拆除施工計劃經審議通過後始得動工。

環評結論既經審查通過在案，依行政程序法第110條、訴願法第93條等規定，在訴願管轄機關作成撤銷決定前，除非有暫停執行處分經核准，或法院准許暫時狀態處分，否則不影響環評結論效力，所以核發拆除許可依法有效。

至於部分人士主張拆除前應召開公開說明會，環保局表示，會依環評法規定要求開發單位在拆除工程及土建工程動工前各召開一次說明會。

國賓不當容積自救會要求市府撤銷開除許可、嚴審開發案。（記者王榮祥攝）

高市府六月下旬發出高雄國賓飯店拆除許可，強調一切合乎程序。（記者王榮祥攝）

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