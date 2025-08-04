非法旅宿重罰200萬 台南加強稽查、推民宿申設說明會

南市觀旅局加強稽查非法旅宿。（圖由南市觀旅局提供）

2025/08/04 11:50

〔記者王姝琇／台南報導〕台南合法旅宿突破950家，潛在加入者也為數不少。觀旅局持續強化旅宿管理並進行非法日租的稽查，另配合交通部觀光署修正《發展觀光條例》，針對非法經營旅宿最高罰鍰由50萬元提高至200萬元，並勒令歇業。

觀旅局長林國華表示，為輔導旅宿合法經營，觀光旅遊局提供多元諮詢管道，包括每週二於永華市政中心設置單一窗口提供諮詢，接下來將於9月9日及10月18日，分別在七股區區公所禮堂、台南大坑休閒農場舉辦民宿申設說明會。

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林國華指出，修正後之《發展觀光條例》，已大幅提高非法旅宿罰鍰金額至200萬元，並勒令歇業；未取得旅宿登記證而刊登廣告最高罰鍰，也由30萬元提高為150萬元，並命限期移除，否則得按次處罰。其中《發展觀光條例裁罰標準》草案刻正公告於觀光署行政資訊網及「公共政策網路參與平台－眾開講」，民眾可於9月16日前於平台留言或向觀光署陳述意見。

觀旅局指出，不少日租套房業者於社群平台或國際訂房網違法刊登短期住宿資訊，混淆為「居家共享」或「場地出租」，違法卻不自知，只要是提供短期住宿即屬旅宿業，必須依法登記，違者將依規裁罰，並同步通知相關單位進行查處。

提醒旅客透過網路平台訂房時，應先至「台灣旅宿網」或「台南旅遊網」確認住宿是否合法；觀旅局將持續加強稽查，如民眾誤住非法房源，可撥打1999或透過「台南市民信箱」檢舉，並提供訂房紀錄、付款憑證、入住證明等事證以利查處。

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