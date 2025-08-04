為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    非法旅宿重罰200萬 台南加強稽查、推民宿申設說明會

    南市觀旅局加強稽查非法旅宿。（圖由南市觀旅局提供）

    南市觀旅局加強稽查非法旅宿。（圖由南市觀旅局提供）

    2025/08/04 11:50

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南合法旅宿突破950家，潛在加入者也為數不少。觀旅局持續強化旅宿管理並進行非法日租的稽查，另配合交通部觀光署修正《發展觀光條例》，針對非法經營旅宿最高罰鍰由50萬元提高至200萬元，並勒令歇業。

    觀旅局長林國華表示，為輔導旅宿合法經營，觀光旅遊局提供多元諮詢管道，包括每週二於永華市政中心設置單一窗口提供諮詢，接下來將於9月9日及10月18日，分別在七股區區公所禮堂、台南大坑休閒農場舉辦民宿申設說明會。

    林國華指出，修正後之《發展觀光條例》，已大幅提高非法旅宿罰鍰金額至200萬元，並勒令歇業；未取得旅宿登記證而刊登廣告最高罰鍰，也由30萬元提高為150萬元，並命限期移除，否則得按次處罰。其中《發展觀光條例裁罰標準》草案刻正公告於觀光署行政資訊網及「公共政策網路參與平台－眾開講」，民眾可於9月16日前於平台留言或向觀光署陳述意見。

    觀旅局指出，不少日租套房業者於社群平台或國際訂房網違法刊登短期住宿資訊，混淆為「居家共享」或「場地出租」，違法卻不自知，只要是提供短期住宿即屬旅宿業，必須依法登記，違者將依規裁罰，並同步通知相關單位進行查處。

    提醒旅客透過網路平台訂房時，應先至「台灣旅宿網」或「台南旅遊網」確認住宿是否合法；觀旅局將持續加強稽查，如民眾誤住非法房源，可撥打1999或透過「台南市民信箱」檢舉，並提供訂房紀錄、付款憑證、入住證明等事證以利查處。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播