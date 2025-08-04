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    路基疑遭掏空 台1線嘉義縣水上段驚見超大塌陷

    台1線嘉義縣水上鄉靠近龍德地下道路段今天早上路面出現塌陷，警方已封鎖周邊交通。（記者林宜樟攝）

    台1線嘉義縣水上鄉靠近龍德地下道路段今天早上路面出現塌陷，警方已封鎖周邊交通。（記者林宜樟攝）

    2025/08/04 11:41

    首次上稿 11:26
    更新時間 11:41（新增警方說明管制措施）

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕台一線嘉義縣水上鄉靠近龍德地下道路段今天早上出現超大塌陷，附近人行道旁冒出大量泥沙，警方目前已在現場管制，引導民眾繞行安全區域，公路局、台灣自來水公司及水上鄉公所人員派員到場應變，預計中午先行開挖，瞭解塌陷原因。

    公路局雲嘉南區養護工程分局通報，台1線南下275.4公里處路面疑似掏空下陷，影響南下線內、外車道阻斷，已完成交維布設，引導至機慢車道及路肩行走，目前聯絡開口契約廠商及管線單位進場。

    警方表示，目前先行封鎖台一線南下三車道（開放機車道通行）；封鎖台一線北上二車道（開放外車道及機車道）；封鎖龍德地下道圓環往台一線方向道路；封鎖三處龍德人行地下道入口。

    因台1線龍德地下道往南車道道路坍陷，建議台1線往台南方向駕駛經由168線轉國道1號接台82線，進入台南轄區，或由鹿草線嘉37線由八掌二橋進入台南（菁寮）。

    附近人行道旁冒出大量泥沙，警方目前已在現場管制。（記者林宜樟攝）

    附近人行道旁冒出大量泥沙，警方目前已在現場管制。（記者林宜樟攝）

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