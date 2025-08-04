父親節爸爸好憂鬱 兒盟調查：逾4成達中度以上

兒盟今年4月到5月執行網路問卷調查，發現我國父親們超過4成有中度以上憂鬱。（兒盟提供）

2025/08/04 11:14

〔記者楊媛婷／台北報導〕本週五就是父親節，兒福聯盟今年透過網路問卷調查育有未成年子女的父親，有超過4成的父親憂鬱程度達到中度以上，主要壓力來源則是經濟壓力大，有近8成的父親認為隨孩子出生，錢不夠用外，隨美國實施對等關稅後，已有二成三的爸爸工作或收入受影響。

父親節應要快樂，但在關稅變局的經濟壓力下，父親們心頭恐只有一片憂鬱的藍色，兒盟今年4月21日到5月26日期間，透過網路問卷方式調查台灣遇有18歲以下子女的父親壓力狀況，共回收547份有效問卷，該調查顯示，62.9%父親仍是家中經濟主要來源，但隨雙薪家庭普及，愈來愈多父親投入育兒及家事分工，請育嬰假的父親比例達27.6%，較5年前的17.9%增加1倍，但父親參與育兒多半是陪玩與管教，卻缺少情感交流。

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該調查也顯示台灣父親真的很憂鬱，有43.3%的父親憂鬱程度都達中度以上，壓力源依序為經濟、育兒、工作職掌、家庭責任和伴侶關係等，負擔的壓力多重，來自經濟的壓力就超過7成，並且隨關稅變局，發現有23.2%的父親收入或工作受影響，有60.1%的父親認為目前雖沒影響，但仍擔心，另有近8成的父親認為隨孩子出生後，收入難應付家庭開銷。

兒盟表示，近3成的父親面臨工作與家庭難平衡，也有2成的父親因為工作累就忽略孩子，並在孩子不聽話時就發脾氣指責，而若父親本身有中度以上憂鬱，超過2成更容易發脾氣怪小孩，而這些中度以上憂鬱的父親，超過2成則認為收入常無法支應家庭開銷，顯示經濟壓力和憂鬱情緒有高關聯。

這些憂鬱的父親卻常缺乏紓壓管道，也不敢對外求助，即使政府提出「青壯世代心理健康支持方案」，但有近7成的父親不知道該措施，僅4.2%的父親使用過該服務。

兒盟呼籲，應該建立更完善的男性心理支持措施，也應該多宣導青壯世代心理健康支持方案，以增加使用率，還有打造更友善的職場育兒環境，讓父親安心投入親職。

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