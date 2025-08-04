台南「書包大王」轉型文創 打造城市光榮感

合成帆布行提供客製化服務，一個也能做。（圖由南市觀旅局提供）

2025/08/04 11:16

〔記者王姝琇／台南報導〕帆布書包過去裝載台灣人求學時期的共同記憶，在台南開業超過一甲子的「書包大王」合成帆布行，堅持環保製作與「一個也能訂做」的貼心，因應時代變遷轉型文創，期許成為代表台南城市光榮感的在地品牌。

合成帆布行由許江波創立於1956年，曾承製嘉南至高屏地區上百所學校書包，有「書包大王」之稱，第2代許勝凱歷經書包黃金年代，但也見證尼龍製品興起和少子化使得書包業務萎縮，整體市場的沒落，由於堅持環保只做傳統帆布包，生意一度難以為繼，於是決定轉型文創，也接受客製，如婚禮小物、企業禮贈品。至今第3代許晉嘉也回來接班，守住老行業。

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合成帆布包堅固耐用，取材天然、手感質樸，打版、剪裁、車縫、釘釦每一步驟都是老師傅細心製作，經過印刷或繡字，成為頗具代表性的台南紀念品。而掌握客製化和網路購物新商機，更讓老字號能在時代浪潮裡站穩腳步，也大幅拓展市場和知名度，甚至獲選為總統府2021年國慶致贈嘉賓的紀念禮。有時還會趕工讓外國遊客能當天取件，帶回滿滿人情味。

許勝凱說，合成的特色不是自家袋子有多神奇，而是對環保的堅持和「一個也幫你做」的貼心；日本許多品牌能夠延續數百年，但台灣還有很長的路要走。

許晉嘉退伍後回來接掌家業，他發覺自己對事的堅持與對人的溫柔，其實來自古都的文化涵養，不隨波逐流也不張揚作勢。未來將持續推廣傳統帆布工藝，強化品牌價值的力度與廣度，加深消費者對合成帆布的信賴，期許合成帆布成為代表台南城市光榮感的在地品牌。

合成帆布行位於台南市中心的中山路上，赭紅色四連棟街屋氣派醒目。（圖由南市觀旅局提供）

合成帆布行店內有各式帆布包款，以質樸手感受到消費者喜愛。（圖由南市觀旅局提供）

合成帆布行從傳統書包轉型文創，第2代許勝凱（右）、第3代許晉嘉（左）攜手打造在地品牌。（圖由南市觀旅局提供）

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