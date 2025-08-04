大雨下8天！太麻里鄉長、台電泥中搶修 「小白」還在

仍泡在水中的房舍，而屋外白狗不見蹤影，據民眾表示，「小白」已順利逃難。（民眾提供）

2025/08/04 11:10

〔記者劉人瑋／台東報導〕受到強勁西南氣流影響，連續8天的豪雨造成台東太麻里鄉金崙溪溪水暴漲，沖破下游土堤，溪水整個改道，淹沒了靠近山邊的農作物，也讓附近3間民宅岌岌可危。趁著雨勢告一段落，鄉長王重仁趕緊找來廠商，與台電人員協助處理、善後，但工程車深陷泥沼中，作業十分辛苦。

多良部落約150人部落，電力系統行經金崙溪，其中電桿也在洪流中淹沒，已過約2日無電力生活，但潰堤、河流改道問題明顯更大，所幸這次災情未傳出傷亡，而原本被綁在屋外空地、据高處避洪水的看家狗「小白」也疑似有人冒險將其鐵鍊鬆開，據民眾所言，目前「小白」也躲進附近果園。

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太麻里鄉公所希望能盡快將土堤回填，讓溪水回歸正常河道，避免災害擴大，而台電人員也趁著雨停想在第一時間恢復金崙地區正常供電，但今早工程車陷在泥流之中，動彈不得，最後是全員下車，透過繩索綁住前來救援的車輛後拖出，真的十分辛苦。

部落還在停電，鄉長王重仁卻將台電喊停，王重仁說，水勢仍兇猛，不能讓台電人員冒險進入，復電要緊，但人命更重要。

日前受困的「看家犬」如今據傳已脫困。（資料照，民眾提供）

仍泡在水中的房舍。（民眾提供）

台電人員挺入災區搶修，卻陷入泥沼中。（民眾提供）

台電人員挺入災區搶修，卻陷入泥沼中。（民眾提供）

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