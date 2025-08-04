西南風減弱！ 氣象署中午解除較大規模或較劇烈豪雨作業

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/08/04 11:07

〔記者林志怡／台北報導〕西南風近期持續對中南部帶來大雨威脅，中央氣象署說明，今日西南風逐漸減弱，氣象署預估今日12時解除較大規模或較劇烈豪雨作業，但西南部地區仍要注意大雨或短延時豪雨，其他地區午後需注意雷陣雨發展，另隨著太平洋高壓增強，週二後各地會逐漸轉為晴朗、穩定的好天氣。

中央氣象署預報員趙竑指出，目前從琉球南方海面延伸至華南沿海都是對流旺盛區域，台灣南邊是太平洋高壓勢力範圍，預估強度逐漸增強，由東往西影響台灣，並向金馬、華南靠近，台灣天氣將趨於穩定。

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趙竑說，隨著西南風減弱，水氣集中在台灣海峽一側，本島周邊水氣則自昨晚起逐漸減少，截至今日上午，澎湖仍有102.5毫米的日累積雨量，位於西南風迎風面的苗栗以南地區斷斷續續有降雨出現，高雄日累積雨量達54毫米。

趙竑提醒，今日白天至下午，中南部有間歇性雨勢，並出現大雨或短延時豪雨，其他地區有午後雷陣雨，大台北、宜花有機會出現局部大雨，並可能出現短延時強降雨，且受西南風背風沉降影響，北部、宜花氣溫可達33至35度，尤其大台北地區需注意36度以上高溫，其他地區約30至32度。

今晚至明日，因西南風持續減弱，各地降雨越來越少，明晨僅中南部地區有零星降雨；週二仍維持偏西南風的環境，中南部地區注意局部大雨，且因水氣往金馬地區靠近，金馬地區需注意局部大雨，桃園以北、北宜山區有午後雷陣雨帶來局部大雨。

趙竑表示，隨著日本東南方的太平洋高壓在週二後開始往西延伸，台灣附近降雨持續趨緩，週三、週四台灣都將處於太平洋高壓影響範圍，中南部降雨僅清晨至上午較明顯，其他近山區易有午後雷陣雨帶來的短延時強降雨，大台北地區可能擴及平地；週四起降雨集中在午後山區，其他地區晴朗穩定。

今日高溫。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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