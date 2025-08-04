網憂橋樑疑出現裂縫 高鐵：降雨水痕

台灣高鐵公司確認台中筏子溪一帶橋樑，出現水痕而不是裂縫，屬於自然現象，呼籲民眾勿恐慌。（高鐵提供）

2025/08/04 10:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕社群媒體Threads今天（4日）傳出台中筏子溪一帶的高鐵橋樑疑似出現裂痕，高鐵公司澄清，是近日降雨產生的水痕，結構安全無虞，請旅客安心搭乘。

Threads上午出現影片，拍攝台中筏子溪一帶的高鐵橋樑，引起網友熱議恐慌，擔心是橋樑是不是出現裂縫。

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高鐵公司表示，針對社群媒體影片指高鐵橋樑疑似出現裂痕，經確認為近日下雨產生的水痕，高鐵結構安全無虞，敬請旅客安心搭乘。

高鐵公司表示，針對全線橋樑機構與土建設施，均進行定期巡檢，確保設施安全，高鐵全線並設置「災害告警系統」（DWS），可隨時監控各項災害對營運安全影響，確保旅客安全。

高鐵公司表示，此次水痕事件純屬降雨過後的正常現象，敬請網友於未經查證前，切勿散布不實言論，造成旅客與社會大眾恐慌。

台灣高鐵公司確認台中筏子溪一帶橋樑，出現水痕而不是裂縫，屬於自然現象，呼籲民眾勿恐慌。（高鐵提供）

台灣高鐵公司確認台中筏子溪一帶橋樑，出現水痕而不是裂縫，屬於自然現象，呼籲民眾勿恐慌。（高鐵提供）

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