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    嘉縣「媽祖大道」現數十坑洞釀汽車爆胎 縣府：將派廠商修復

    嘉縣新港鄉媽祖大道經連日豪雨，路面出現數十個坑洞，柏油塊也被沖刷四散。（記者王善嬿攝）

    嘉縣新港鄉媽祖大道經連日豪雨，路面出現數十個坑洞，柏油塊也被沖刷四散。（記者王善嬿攝）

    2025/08/04 10:40

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣自丹娜絲颱風後連日豪雨、大雨，造成太保市往新港鄉159縣道「媽祖大道」出現數十個大小水坑，破裂的坑洞經沖刷，柏油石塊四散一地，還有一處坑洞寬達4、50公分，多部車輛閃避不及，陷入坑洞、輾過散落柏油塊而爆胎。嘉義縣政府建設處長郭良江說，將請廠商修復。

    縣議員黃啟豪在臉書貼文提醒，新港鄉媽祖大道、159縣道快到166縣道路口前100公尺，有一個超大的窟窿，已造成數台車輛爆胎，目前用三角錐與爆閃燈提醒駕駛改道，他要求相關單位儘速修補，行經此處請注意安全。

    黃啟豪說，今早建設處廠商已將最大的坑洞修復完成，其餘水坑設置三角錐、爆閃燈，因數量很多，無法全數設置，請汽車駕駛、機車騎士行經該條道路時，注意坑洞。

    郭良江說，除請廠商先行修復較大坑洞，其餘坑洞將陸續修復。

    嘉縣太保市往新港鄉方向的媽祖大道出現數十個大小坑洞。（記者王善嬿攝）

    嘉縣太保市往新港鄉方向的媽祖大道出現數十個大小坑洞。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣新港鄉媽祖大道出現大坑洞，縣府請廠商修復。（黃啟豪提供）

    嘉義縣新港鄉媽祖大道出現大坑洞，縣府請廠商修復。（黃啟豪提供）

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