培育跨領域能力未來人才 台師大開辦首屆「校學士」13人通過審查

台師大成立跨領域學習規劃辦公室，融合專業理論基礎與國際跨域輔導經驗，強化學生學習支持。（台師大提供）

2025/08/04 10:37

〔記者林曉雲／台北報導〕人工智慧（AI）技術正加速產業型態與職場需求的轉變，未來許多新的工作目前恐尚未出現，國立台灣師範大學第一屆校學士審查結果出爐，共有13位學生通過資格審查，開學後（114學年起）可依據自己的興趣與志向，設計專屬的學習路徑，突破學系框架，型塑個人特色能力。

台師大說明，為培育具備跨領域能力的未來人才，自113學年起積極推動「校學士」，申請作業自今（2025）年3月3日線上說明會後正式啟動，共收到16件申請案，跨領域學習規劃辦公室邀請5個不同學院的專家組成審查小組，進行書面審查與會議審查後，最終通過其中13位學生可修讀。

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台師大教務長劉美惠表示，依台師大新生調查報告指出，約43％學生對未來感到迷惘，為協助學生走出迷惘、實現自我與專業發展，於113學年度第2學期啟動「校學士學位制度」，展開跨域進階學習路徑，引導學生多方探索到定向投入，逐步建立個人化的學習與職涯藍圖。

校學士以跨域學習為核心，提供學生高度彈性的修課設計與學習路徑，提供2種跨域組合，修習「4個學分學程」，或「1個輔系加2個學分學程」，學生可依據個人志向彈性配置課程，未來亦將結合各學系專業優勢，擴充設置更多具深度與彈性的專業學分學程。

首屆13名修習校學士的學生，來自5大學院，包含文學院（國文學系、歷史學系）、教育學院（公民教育與活動領導學系、學習科學學士學位學程）、科技與工程學院（科技應用與人力資源發展學系）、理學院（化學系、生命科學系、資訊工程學系）及藝術學院（設計學系）等，年級分布涵蓋大一至大四。

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