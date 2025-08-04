苗縣公館紅棗雨襲裂果受害4成 鍾東錦勘災：每公頃補助8萬

苗栗縣進入盛產期的紅棗，受豪雨影響裂果嚴重。（記者張勳騰攝）

2025/08/04 10:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，最近進入採收期，受近日豪雨影響，紅棗裂果嚴重，苗栗縣政府連日來會同農業部農糧署、苗栗農改場等單位，前往紅棗園勘災，發現受害面積達4成；苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍今（4）日上午9點會同地方民代及農政單位前往公館鄉棗園勘災，鍾東錦指出，今年紅棗因裂果及落果嚴重，縣府已協助果農向中央申請農產業天然災害救助，每公頃將救助8萬元。

鍾東錦亦指出，紅棗樹上的裂果及落果，若不及時清理，可能會腐爛招來果蠅，恐影響周邊住家環境，他也請邱鎮軍向農業部反映，請中央再補助果農清理果園費用。

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農業處指出，苗栗縣紅棗種植面積約100公頃，公館鄉紅棗種植面積約84公頃，主要種植在石墻、福基及福星村，為全國唯一的紅棗生產專業區，其次是銅鑼鄉9公頃、卓蘭鎮5公頃，年產量超過100萬台斤，年產值逾3億元，為公館鄉帶來不少商機。

每年7月為紅棗盛產期，如果在果皮轉紅、果實接近成熟時遇到連續降雨，容易出現裂果影響產量及品質。而今年春季以來陰雨天日數多，日照不足已影響紅棗的成熟時間，相較往年晚了2、3週，恰巧在紅棗採收期，又遇到颱風外圍環流及西南氣持續降雨，致紅棗果實裂果及落果嚴重，棗農損失慘重。

苗栗縣政府及公館鄉公所、公館鄉農會接獲果農反映，連日來會同農糧署、苗栗區農改場官員，前往公館及銅鑼鄉果園勘災，初步提報受害面積達81公頃，已達農產業天然災害救助標準。

鍾東錦、邱鎮軍、地方民代等人，今天會同農糧署北區分署官員等單位人員前往公館鄉紅棗園勘災；鍾東錦表示，因受損面積達4成，苗縣府已向行政院農業部申請天然災害救助，每公頃救助8萬元，減少棗農損失，請棗農不必過於驚慌。

苗栗縣的紅棗，受豪雨影響裂果及落果嚴重，受害面積達4成。（記者張勳騰攝）

苗栗縣的紅棗，受豪雨影響裂果及落果嚴重，苗栗縣長鍾東錦（中）會同地方民代等人，前往公館鄉果園勘災。（記者張勳騰攝）

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