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    竹北「雙市黃金通學線」 新增市公所站、建功高中站

    新竹縣竹北市公所推出的「雙市黃金通學線」，將從9月起新增市公所站和建功高中站，讓竹北的高中生通學新竹市更便利。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所推出的「雙市黃金通學線」，將從9月起新增市公所站和建功高中站，讓竹北的高中生通學新竹市更便利。（竹北市公所提供）

    2025/08/04 10:37

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所為協助竹北市高中生到新竹市通學而自行開辦的「雙市黃金通學線」，將從9月起擴大路線範圍，新增2處停靠站點，也就是「西線」過中華路新增了「竹北市公所站」，發車時間為每日早上6點35分；「東、西2線」則同步新增「建功高中站」，便利就讀新竹市建功高中的學生上、下學。

    竹北市長鄭朝方說，「雙市黃金通學線」自5月試辦以來，廣獲學生與家長好評。為進一步便利竹北學子通學到新竹市，市公所將從9月、新學期起，新增前述「市公所站」與「建功高中站」，擴大服務範圍涵蓋到中華路以西地區，也更貼近學生實際就學路線。

    「市公所站」每日早上6點35分準時發車，銜接現有的西線路線進入新竹市校區。「建功高中站」則設於東、西2線主要路段上，未來就讀建功高中的學生，就可就近上、下車，省去轉乘與步行的不便。

    鄭朝方說，這次新增站點是根據「7月份新生加入後的搭乘最新數據與意見回饋」所進行的滾動式調整，未來公所也將持續蒐集搭乘情形與民意，規劃班次安排與站點設計，力求在有限資源下，打造更貼近市民實際需求的通勤服務。

    新竹縣竹北市公所推出的「雙市黃金通學線」，將從9月起新增市公所站和建功高中站，讓通學新竹市的竹北學子上學更便利。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所推出的「雙市黃金通學線」，將從9月起新增市公所站和建功高中站，讓通學新竹市的竹北學子上學更便利。（竹北市公所提供）

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