大台南公車辦理志工培訓講座 強化志工服務知能

台南市交通局辦理「大台南公車志工培訓講座」，強化志工服務知能。（圖由南市交通局提供）

2025/08/04 10:38

〔記者王姝琇／台南報導〕為提升大台南公車志工服務熱忱與專業知能，南市交通局辦理「大台南公車志工培訓講座」，邀台南市志願服務推展中心主任謝東宏及資深優秀志工授課，系統性強化公車志工對於服務理念與技巧的掌握。

大台南公車志工培訓講座內容涵蓋「志願服務倫理與內涵」、「公車志工服務原則」與「公車志工服務技巧」3大主題，並結合實車教學，強化公車志工對服務內涵的理解，協助志工精進場站服務與隨車稽查應對能力，促進大台南公車友善及安全的乘車品質。

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交通局長王銘德王銘德指出，大台南公車志工團隊從創始時的10餘位志工成長至逾百位，為鼓勵經驗交流與服務知識傳承，交通局特別邀請「資深優秀志工」擔任講師，講授公車志工服務要領與技巧，並借用公車辦理實車模擬教學與現場問答，傳承志工服務經驗，提升志工服務技巧與實務應變能力，落實服務細節。

公共運輸處代理處長蔡世勛補充，因公車服務品質案件多具時效性，經由大台南公車服務志工乘車稽查後，即刻回報各類情況，讓公共運輸處可以即時掌握市民朋友乘車遇到的問題，也可隨時檢查公車候車亭、動態資訊系統、APP訊息、站牌等設備，提供更優質的公車乘車環境。

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