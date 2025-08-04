為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    山洪暴漲全都錄！屏東牛角灣溪滾滾泥流 超萌黑翅鳶也入鏡

    屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，與鏡頭前萌翻天的黑翅鳶呈現明顯反差。圖為7月10日溪水呈現黃泥洪流。（圖由屏科大鳥類生態研究室提供）

    屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，與鏡頭前萌翻天的黑翅鳶呈現明顯反差。圖為7月10日溪水呈現黃泥洪流。（圖由屏科大鳥類生態研究室提供）

    2025/08/04 10:26

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕西南氣流所帶來的大雨持續，不僅讓屏東縣萬巒鄉萬金村罕見出現溢堤漫流，在萬巒、內埔交界的東港溪及上游萬安溪、牛角灣溪同樣也是溪水暴漲，而水面擴張、水位暴漲的變化，意外被國立屏東科技大學野生動物保育所的自動相機「全都錄」，前方萌翻天的黑翅鳶、後方滾滾洪流擴張過程讓人看到膽顫心驚。

    屏科大副校長施玟玲主持的教育部大學社會責任（USR）實踐計畫「馬卡道健康農產業之文化韌性形塑與永續經濟建構」，其中有一部分是與野保所合作，在傳統領域進行架設鳥類棲架，以自動相機進行觀察，其中位於學校所在老埤村的1支自動相機，除了紀錄到鳥類不斷飛來棲息外，還意外地紀錄到原本是背景中的溪流，因為上游大雨造成水面暴增。

    從影像看來，7月2日時，牛角灣溪僅是潺潺小溪，7月4日水面積有逐漸擴大趨勢，7月7日水面積明顯可見擴張，7月9日水面積略有退去，但7月10日整個溪面呈現黃泥洪流，相當可怕，野保所鳥類生態研究室貼出影像後，不少人先注意到原本的主角「黑翅鳶」，回神才發現水面竟然是如此的擴張。

    屏科大研究生洪孝宇說，洪水覆蓋高灘地後原有生態短暫消失，對鳥類、猛禽來說食源大幅減少，必須等到水退並長草才有辦法再重現，只盼大雨不要再繼續造成災情。

    科大鳥類生態研究室連結：https://www.facebook.com/share/v/1CPwHq2gBt/

    屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，與鏡頭前萌翻天的黑翅鳶呈現明顯反差。七月二日牛角灣溪僅是潺潺小溪。（屏科大鳥類生態研究室提供）

    屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，與鏡頭前萌翻天的黑翅鳶呈現明顯反差。七月二日牛角灣溪僅是潺潺小溪。（屏科大鳥類生態研究室提供）

    屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，與鏡頭前萌翻天的黑翅鳶呈現明顯反差。七月四日水面面積已有逐漸擴大趨勢。（屏科大鳥類生態研究室提供）

    屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，與鏡頭前萌翻天的黑翅鳶呈現明顯反差。七月四日水面面積已有逐漸擴大趨勢。（屏科大鳥類生態研究室提供）

    屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，圖為七月七日水面面積擴張。（屏科大鳥類生態研究室提供）

    屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，圖為七月七日水面面積擴張。（屏科大鳥類生態研究室提供）

    屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，與鏡頭前萌翻天的黑翅鳶呈現明顯反差。圖為七月九日畫面，可見水面面積略退。（屏科大鳥類生態研究室提供）

    屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，與鏡頭前萌翻天的黑翅鳶呈現明顯反差。圖為七月九日畫面，可見水面面積略退。（屏科大鳥類生態研究室提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播