山洪暴漲全都錄！屏東牛角灣溪滾滾泥流 超萌黑翅鳶也入鏡

屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，與鏡頭前萌翻天的黑翅鳶呈現明顯反差。圖為7月10日溪水呈現黃泥洪流。（圖由屏科大鳥類生態研究室提供）

2025/08/04 10:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕西南氣流所帶來的大雨持續，不僅讓屏東縣萬巒鄉萬金村罕見出現溢堤漫流，在萬巒、內埔交界的東港溪及上游萬安溪、牛角灣溪同樣也是溪水暴漲，而水面擴張、水位暴漲的變化，意外被國立屏東科技大學野生動物保育所的自動相機「全都錄」，前方萌翻天的黑翅鳶、後方滾滾洪流擴張過程讓人看到膽顫心驚。

屏科大副校長施玟玲主持的教育部大學社會責任（USR）實踐計畫「馬卡道健康農產業之文化韌性形塑與永續經濟建構」，其中有一部分是與野保所合作，在傳統領域進行架設鳥類棲架，以自動相機進行觀察，其中位於學校所在老埤村的1支自動相機，除了紀錄到鳥類不斷飛來棲息外，還意外地紀錄到原本是背景中的溪流，因為上游大雨造成水面暴增。

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從影像看來，7月2日時，牛角灣溪僅是潺潺小溪，7月4日水面積有逐漸擴大趨勢，7月7日水面積明顯可見擴張，7月9日水面積略有退去，但7月10日整個溪面呈現黃泥洪流，相當可怕，野保所鳥類生態研究室貼出影像後，不少人先注意到原本的主角「黑翅鳶」，回神才發現水面竟然是如此的擴張。

屏科大研究生洪孝宇說，洪水覆蓋高灘地後原有生態短暫消失，對鳥類、猛禽來說食源大幅減少，必須等到水退並長草才有辦法再重現，只盼大雨不要再繼續造成災情。

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屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，與鏡頭前萌翻天的黑翅鳶呈現明顯反差。七月二日牛角灣溪僅是潺潺小溪。（屏科大鳥類生態研究室提供）

屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，與鏡頭前萌翻天的黑翅鳶呈現明顯反差。七月四日水面面積已有逐漸擴大趨勢。（屏科大鳥類生態研究室提供）

屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，圖為七月七日水面面積擴張。（屏科大鳥類生態研究室提供）

屏東縣牛角灣溪因大雨溪水暴漲化身滾滾洪流，與鏡頭前萌翻天的黑翅鳶呈現明顯反差。圖為七月九日畫面，可見水面面積略退。（屏科大鳥類生態研究室提供）

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