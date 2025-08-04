我取得2029世界童軍羅浮大會主辦權 2大學生代表接會旗

中華民國童軍總會成功爭取主辦2029年「世界羅浮大會」，我國代表林庭羽（右2）及蘇玟銜（右1）在葡萄牙第15屆「世界羅浮大會」閉幕式上代表接下大會會旗。（中華民國童軍總會提供）

2025/08/04 10:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕睽違四分之一個世紀後，中華民國童軍總會成功爭取主辦2029年第17屆「世界羅浮大會」，第16屆世界羅浮大會在葡萄牙當地時間8月3日舉行閉幕式中，我國代表中原大學地景建築學系學生林庭羽及剛剛從大葉大學消防安全學士學位學程畢業的蘇玟銜接下大會會旗，向全世界表達我國推動世界童軍運動的熱忱。

世界童軍領袖會議與世界童軍大露營、世界羅浮大會並列世界三大童軍活動，世界童軍領袖會議去年（2024）8月於埃及開羅舉行，我國代表團在全球2000名童軍領袖注視下，向世界展現我國羅浮的青春活力，介紹台灣豐富的自然資源、科技實力與多元文化，獲得現場來自176國童軍領袖如雷掌聲，取得2029年世界羅浮大會主辦權。

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中華民國童軍總會表示，台灣曾於2004年成功主辦第12屆世界羅浮大會，去年成功爭取主辦2029年第17屆世界羅浮大會，第16屆世界羅浮大會上個月（7月）25日於葡萄牙里斯本開幕，共吸引超過117個國家、逾7000位青年參與盛會。

我國派出規模龐大的代表團，由總會秘書長楊永欽設置觀摩小組，深入學習籌備機制與運作流程，為未來5年主辦任務做足準備，同時也鼓勵青年積極為國際童軍運動貢獻心力。

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