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    首頁　>　生活

    拿溪流、古道當學校 竹北社大辦29條古道闖關挑戰

    竹北社大主任李宥融歡迎大家一起參加他們的「古道護照」探索與挑戰。（記者黃美珠攝）

    竹北社大主任李宥融歡迎大家一起參加他們的「古道護照」探索與挑戰。（記者黃美珠攝）

    2025/08/04 10:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北社區大學結合環境生態、生活美學2大社群教師研發「流域學校教材」，也就是以縣內的頭前溪、鳳山溪2大流域為學校，流域內的29條古道當作教室，推出「古道護照」闖關活動，把這29條古道分成4大路線，每條古道上都設有對應關卡，挑戰者只要拍照、打卡完成任務就可蓋章，完成1條路線者，就能獲得竹北社大20周年紀念毛巾，既可健身、深入認識在地風土人情，又具收藏價值。

    竹北社大主任李宥融說，古道記錄著先民過去開拓、墾殖的印記。這個活動算是竹北社大慶祝明年20周年之前的暖身活動，前述2條溪流沿岸的主要29條古道，他們用顏色等區分成4區路線。

    每條古道都有各自對應的任務卡，任務卡上有所屬古道的介紹，今年夏天只要完成4區路線中的任何一區路線（顏色）就可獲贈竹北社大20周年紀念毛巾，明年20周年慶時會再擴大舉辦相關活動。

    古道護照活動設計講師之一的繆美琴說，這29條古道最遠的在尖石司馬庫斯巨木步道，另外鎮西堡巨木群步道、控溪部落軍艦岩步道、五峰霞喀羅古道、關西石牛山、北埔五指山的金龜岩、猴洞等較具挑戰性的也都在列。

    比較輕鬆走的則有竹北鳳崎步道、關西渡南古道和松樹排等步道，橫山墩仔銃步道、尖石馬胎古道、竹東河濱公園步道、芎林飛鳳山步道、新埔犁頭山步道和九芎湖步道等，平時就很受歡迎且親民，所以這個「古道護照」活動算得上是老少咸宜的活動。

    古道記錄著先民過去開拓、墾殖的印記。（記者黃美珠攝）

    古道記錄著先民過去開拓、墾殖的印記。（記者黃美珠攝）

    芎林飛鳳山步道群路線上的風景。（記者黃美珠攝）

    芎林飛鳳山步道群路線上的風景。（記者黃美珠攝）

    古道記錄著先民過去開拓、墾殖的印記。（記者黃美珠攝）

    古道記錄著先民過去開拓、墾殖的印記。（記者黃美珠攝）

    關西石牛山一直是很多山友喜歡的小百岳。（記者黃美珠攝）

    關西石牛山一直是很多山友喜歡的小百岳。（記者黃美珠攝）

    司馬庫斯部落的巨木群步道，是這次竹北社大古道護照活動中最遠的挑戰路徑。（記者黃美珠攝）

    司馬庫斯部落的巨木群步道，是這次竹北社大古道護照活動中最遠的挑戰路徑。（記者黃美珠攝）

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