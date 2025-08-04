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    大稻埕夏日節8/6起登場 北市周邊將交管

    大稻埕夏日節活動期間，每週三進行交通管制。（圖由台北市交通局提供）

    大稻埕夏日節活動期間，每週三進行交通管制。（圖由台北市交通局提供）

    2025/08/04 10:15

    〔記者董冠怡／台北報導〕大稻埕夏日節本週三（6日）起登場，連續3週的週三（8月6日、13日、20日）晚間8點，大稻埕碼頭、延平河濱公園將有300秒主題煙火展演，於淡水河3號至5號水門間水域施放。台北市政府交通局預告，屆時周邊將進行交通管制，建議搭乘捷運、公車再步行前往；提醒通過性車流的駕駛人提前改道，須經聯外橋梁者，避開忠孝橋、台北橋，改走中興橋、重陽橋。

    活動期間市區（大同區）部分道路管制，每週三晚上7點至9點半，彈性管制車輛只出不進、住戶憑證件開放通行，並視人潮、車潮狀況擴大範圍。東西向車流改道酒泉街、民族東（西）路、愛國東（西）路、忠孝西路；南北向車流改走重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路。

    市區道路管制範圍︰

    涼州街（不含）以南；延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西；長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北；環河快速（高架）道路（含平面車道）以東。

    擴大管制範圍︰

    往北延伸至民權西路（不含），往東至重慶北路（不含）及西寧南路（不含），往南至桂林路（不含）。

    停車管制方面，每週三早上10點至凌晨0時，淡3號至5號水門「堤外路邊停車格」暫停營運並禁止停車，規劃緊急應變通道，彈性實施管制；淡5號水門「堤外停車場（編號51號至69號車格）」，早上10點起停止使用及移置處理，其餘車格不受影響，仍可停放。

    此外，交通局指出，活動當天晚上7點至9點半，高架（快速）道路也管制。

    華江橋、忠孝橋：

    往北進入環河高架道路匝道管制。

    環河高架道路：

    往北疏導貴陽街下匝道。

    西園路、和平西路、洛陽停車場匝道：

    往北環河高架道路方向管制。

    中華／泉州、青年路、萬大路匝道：

    往北水源快速道路方向管制。

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