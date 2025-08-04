澎湖豪雨加高雄機場跑道受損 班機調度大亂

受到雷雨及高雄機場跑道破損，導致澎湖機場班機調度大亂。（記者劉禹慶攝）

2025/08/04 10:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖氣象站今（4日）針對「澎湖縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時30分止。受到能見度不佳影響，澎湖機場早班飛機取消延誤各1班，隨後塔台又傳出高雄機場跑道破損，將搶修至上午10點30分，雷雨氣候加上機場跑道破損，讓澎湖機場航班調度大亂。

根據澎湖氣象站今日上午8時33分53秒發表24小時累積雨量，畜試所澎湖氣象站（西嶼鄉） 93.0毫米/24小時，雨量觀測達大雨標準。

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由於天侯不佳、能見度差，班機在大雨中飛行起降，直到要降落跑道，接近落地才能看得到跑道，台中上午7點50分班機準時起飛，卻到了上午9時05分才落地，飛行了一個多小時，總計導致澎湖往台北立榮取消1航班（8602班次）、澎湖往台中華信延誤1航班（782班次）。

另外，澎湖機場塔台通知高雄機場跑道破損，飛機暫停降落，預計上午10點30分才能修復，目前已知影響華信上午9點澎湖往台北、立榮上午10點25分澎湖往高雄。

立榮上午早班台中飛澎湖班機，受天候影響飛行一個多小時。（記者劉禹慶攝）

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