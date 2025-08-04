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    大稻埕首場煙火秀週三登場 新北忠孝碼頭周邊交管

    「2025大稻埕夏日節」8月將舉辦4場煙火秀。（資料照，新北市高灘處提供）

    「2025大稻埕夏日節」8月將舉辦4場煙火秀。（資料照，新北市高灘處提供）

    2025/08/04 09:52

    〔記者賴筱桐／新北報導〕「2025大稻埕夏日節」活動將於8月6日、13日、20日及30日登場，在台北市大稻埕延平河濱公園（淡水河忠孝橋以北區域）施放煙火，新北市府在三重區忠孝碼頭周邊實施交通管制，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往。

    新北市政府高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，因應大稻埕煙火即將登場，三重忠孝碼頭附近預計吸引大批人潮聚集觀賞，配合新北市交通局及警察局管制，民眾若要前往忠孝碼頭欣賞煙火，可經由忠孝越堤道、同安陸橋及福德陸橋前往。此外，忠孝越堤道至同安抽水站之間有3處樓梯，屬於堤防的維修通道，屆時將封閉並設置告示牌，避免民眾攀爬而發生危險。

    黃裕斌說，考量活動當天行車秩序及民眾用路安全，忠孝橋及台北橋（含自行車牽引道），將於當天晚上7點30分至9點，管制自行車及行人通行，避免橋上聚集人潮、妨礙交通。

    另外，忠孝碼頭越堤道及堤外停車場（含月票車輛），8月6日、13日、20日管制時間為下午4點至晚上9點30分，禁止車輛進出；8月30日管制時間為下午2點至晚間9點30分，禁止車輛進出。市府呼籲民眾多利用捷運、公車等大眾運輸工具前往觀賞煙火，並配合管制時間及現場人員指引。

    「2025大稻埕夏日節」即將登場，新北市三重區忠孝碼頭周邊是觀賞煙火的最佳地點。（圖由新北市高灘處提供）

    「2025大稻埕夏日節」即將登場，新北市三重區忠孝碼頭周邊是觀賞煙火的最佳地點。（圖由新北市高灘處提供）

    「2025大稻埕夏日節」施放煙火當天，三重忠孝碼頭的堤頂樓梯維修通道將封閉。（圖由新北市高灘處提供）

    「2025大稻埕夏日節」施放煙火當天，三重忠孝碼頭的堤頂樓梯維修通道將封閉。（圖由新北市高灘處提供）

    大稻埕煙火秀活動期間，忠孝橋及台北橋（含自行車牽引道）將於當晚7點30分至9點，管制自行車及行人通行。（圖由新北市高灘處提供）

    大稻埕煙火秀活動期間，忠孝橋及台北橋（含自行車牽引道）將於當晚7點30分至9點，管制自行車及行人通行。（圖由新北市高灘處提供）

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