北市青年局推出斜槓青年主題市集 支持青年實驗成長

台北市青年局將於8月9日、30日將在臺北客家文化主題公園及四四南村接力推出《共感實驗室》及《生活調味所》兩場主題市集（翻攝自台北市青年局）

2025/08/04 10:11

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市青年局將於8月9日、30日將在臺北客家文化主題公園及四四南村接力推出《共感實驗室》及《生活調味所》兩場主題市集。青年局說明，自今年5月起推動「青年斜槓培力暨市集活動計畫」，結合「自由學」實戰課程、「自由市」實作市集與「自由問」顧問諮詢三大主軸，全方位支持青年實驗與成長。

青年局表示，《斜槓自由市》第四場《共感實驗室》於8月9日在臺北市客家文化主題公園－好食廣場登場，聚焦銷售數據與顧客定位；第五場《生活調味所》於8月30日在台北信義公民會館中央廣場－四四南村展開，邀請青年將創作轉化為生活風味，調出「剛剛好的滋味」。

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青年局指出，兩場活動皆規劃超過20組以上青創品牌參與，包含手作、美食、文創等不同類型的攤位。除了豐富多元的市集攤位，同時也規劃精實課程與顧問諮詢，課程內容涵蓋銷售數據優化、了解顧客市場與品牌故事建立，從數據與情感雙面向強化品牌競爭力；其中8月9日的顧問諮詢，特別邀請「共耕食代創辦人」詹凱毓擔任顧問，透過「顧客定位練功坊」協助青年掌握目標受眾、釐清市場方向、找到產品愛好者。

青年局提到，「斜槓自由市」是青年局手把手陪伴青年練習市集擺攤、培養斜槓技能的創業探索計畫，每場活動均會安排專業顧問分享經驗。透過推出「攤位改造實境秀」，由顧問帶來風格示範與一對一診療，協助青年從品牌視覺到現場溝通全面升級。

青年局期待，未來將持續透過多元行動方案，支持青年自由發展、打造多重人生，走出自己的創業風格與斜槓軌跡。

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