是誰？宜蘭童玩節戲水區撈起糞便 網友直呼噁心

宜蘭童玩節戲水區傳出遊客排便，消息曝光後，網友直呼噁心。（記者江志雄攝）

2025/08/04 10:08

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節戲水區昨天（3日）下午傳出遊客就地排便，被撈起一坨糞便，消息傳出後，網友直呼噁心。主辦單位今天（4日）回應，事發後投放消毒藥劑，並加大水量，加速水質更新，晚間休園時清空加強清洗。

遊客以「宜蘭童玩節有人大便在水裡啦」為題，在Threads社群發文，事發地點在廣播前方區塊，而且很大條，在此尿尿很常見，但大便還是第一次遇到，PO文曝光後引發熱議。

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其他網友留言回應「不只有大便吧，一堆人尿在裡面你也不會發現」、「小孩忍不住還可以理解，但大人就太誇張了」、「尿尿就算了還挫屎」、「我之前去還有看到衛生棉在漂」。

宜蘭縣政府文化局科長陳盈良說，童玩節工作人員昨天下午3點多發現戲水區有不明物，便下水撈起，確認是糞便後，通報大會投放消毒藥劑，並加大水量加速水質更新，晚間休園時循例清空戲水區清洗。

陳盈良說，童玩節戲水區旁設置男、女廁所，呼籲遊客發揮公德心，共同維護戲水區的水質。

童玩節戲水區昨天下午被撈起一坨糞便。（民眾提供，圖擷取自Threads）

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