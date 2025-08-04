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    李遠哲夫人吳錦麗逝世享耆壽90歲 牽手情深超過一甲子

    吳錦麗（右）和中研院前院長李遠哲牽手超過一甲子，是李遠哲最溫暖的港灣。（資料照）

    吳錦麗（右）和中研院前院長李遠哲牽手超過一甲子，是李遠哲最溫暖的港灣。（資料照）

    2025/08/04 09:45

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院前院長李遠哲夫人吳錦麗於今年7月12日逝世，享耆壽90歲，吳錦麗和李遠哲為小學同窗，結縭超過一甲子，陪伴李遠哲赴美攻讀博士、榮獲諾貝爾化學獎、回台出任中研院院長，李遠哲的人生軌跡中，處處都是牽手吳錦麗相隨，吳錦麗後事已於3日完成。

    吳錦麗為李遠哲小學同窗，吳錦麗1962年偕同李遠哲赴美攻讀博士學位，1986年李遠哲獲得諾貝爾化學獎，1994年隨李遠哲返國出任中央研究院院長，中研院今代家屬發新聞稿表示，吳錦麗女士悉心照顧家庭，與李遠哲兩人夫妻鶼鰈情深，育有二子一女，子女都有傑出成就。

    中研院表示，吳錦麗於1年半前罹病（胰臟癌），家人與醫療團隊細心照料，上月12日安詳辭世，家屬依照吳生前的遺囑，不舉辦追思會，後事也已於8月3日簡單完成。

    熟悉李遠哲夫婦的人士表示，吳錦麗女士貴為首位在台出生、長成的諾貝爾獎得主李遠哲的牽手，為人溫暖又低調，當年李遠哲願意從美國回台灣奉獻，吳錦麗女士也是背後一大推手，也指出身為科學家的李遠哲，也會掛一漏萬，但吳錦麗常常簡單幾句話提點李遠哲，讓周遭的人感受溫暖，更是李遠哲為國事、社會事奔走憂煩時的港灣。

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