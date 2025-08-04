桃園大學城計畫進度緩慢 6校合作案僅1案進入實質工程

清華大學附設桃園醫院為桃園大學城重要指標，力拼年底確定新的合作對象。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/08/04 10:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府無償撥用土地予6所國立大學進行開發，被審計處點名雙方簽訂合作意向書多已過期，卻僅有1案進入實質工程階段，其餘5案皆無實質進度，「桃園大學城」計畫淪口號；桃市府回應，與大學端定期召開專案會議追蹤進度，其中，清大附設桃園醫院案雖與高醫大終止合作，校方已於今年7月舉辦招商說明會，預定10月底完成投標程序，力拚年底確定新的合作對象。

桃市府與6所大學合作土地開發案，包括中央大學八德校區智慧健康園區、清華大學醫療暨教育研發園區、陽明交通大學桃園青埔全球校區、海洋大學桃園產學分部、台北科技大學桃園分校、政治大學桃園創新校區，審計處檢視土地撥用情形及各校開發進度，以中大八德校區為例，公告現值早逾17億元，土地卻閒置16年；而各校僅海大桃園產學分部藻礁暨海洋生態館進入實質工程，其餘5校皆未進入實質開發，具體開發期程也不明確，像是政大桃園創新校區籌設計畫仍未經教育部核定，基地使用分區亦未完成都市計畫變更，亟待相關單位協助解決開發瓶頸。

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桃市府回應，市長張善政上任後透過定期召開「桃園市政府與大學校院創新合作專案」會議，由副市長層級主持，邀集合作大學代表及市府相關局處共同參與，追蹤各項合作計畫辦理進度，並請學校副校長或總務長以上層級簡報計畫執行情形，配合市府施政方向進行調整。

桃市府指出，除了清大桃園附醫案，市府計畫在八德霄裡打造市立醫院，已請中大針對該校用地，另案研擬設置特色專科醫院，中大規劃設置99床急性一般病床專科醫院，與市立醫院發揮相輔相成功能，新的MOU簽訂作業啟動中。

桃市府指出，陽明交大規劃於青埔設立全球校區，目前與市府就相關議題溝通協調，將聚焦智慧健康、智慧醫療、淨零碳排與金融科技等研究領域，積極尋找合作投資廠商，北科大於今年5月來函申請展延MOU，已請校方加速開發進度，政大規劃設置的創新校區位於桃園航空城範圍，將配合航空城整體開發期程推動，現階段都市計畫用地變更作業亦同步辦理中，至於海大藻礁海洋生態館預計年底前完工。

有市府官員提到，這幾所大學的合作案在前市長鄭文燦任內簽署，宣布後就進入舉步維艱的階段，卡住的原因大多發生在結構因素，例如牽涉到次醫療區病床數、都計變更或是還躺在教育部未能核定，張善政上任後指派副市長王明鉅逐一與各校商討，中間也曾歷經校長更迭，目前各校合作案已逐漸明朗，也與大學端討論各校優勢及未來利用計劃，接下來進度會更加明快。

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