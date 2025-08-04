頭份僑善國小前中正一路水面滲透近月，民怨頻頻。（陳光軒提供）

2025/08/04 09:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中正一路僑善國小前路段，民眾反映發生水流湧出地面狀況，將近1個月間遲遲無法改善，道路也一度封閉車道引起民怨；經多位縣議員、市民代表關注辦理會勘後，目前頭份市公所先埋設盲管將湧出水流導引至路旁水溝盼能改善。

頭份市公所表示，該路段屬於縣道，公所目前先進場盼能改善，後續治本方式仍需與縣府討論方案。

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苗栗縣議員陳光軒指出，該路段之前也曾發生過類似狀況，當時已多埋設管線導引地下湧出水流，不料約1個月前又有民眾反映，原本以為是自來水管破洞，但經過台水公司檢測自來水管並無異常，此次再埋設水管盼能改善。

苗栗縣議員曾玟學則表示，3年前曾發生相關狀況，主因是地下水層較高，滲水竄出造成路面破損共埋設7支排水管導水至側溝；此次在不同位置又再發生滲水問題，將持續追蹤破損情況，民眾行經若有任何情況都可反映。

縣議員蕭詠萱 也說，近日鄉親反映，僑善國小前路面多處出現坑洞，該路段為通學及上下班車流熱區，已嚴重影響民眾行車安全。

多位會勘民代也希望縣府和市公所能找出根本問題，才能徹底解決問題以免重演。

頭份僑善國小前中正一路水面滲透近月，民怨頻頻。（陳光軒提供）

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