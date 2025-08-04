為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    頭份僑善國小前中正一路水面滲透近月 民怨頻頻

    頭份僑善國小前中正一路水面滲透近月，民怨頻頻。（陳光軒提供）

    頭份僑善國小前中正一路水面滲透近月，民怨頻頻。（陳光軒提供）

    2025/08/04 09:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中正一路僑善國小前路段，民眾反映發生水流湧出地面狀況，將近1個月間遲遲無法改善，道路也一度封閉車道引起民怨；經多位縣議員、市民代表關注辦理會勘後，目前頭份市公所先埋設盲管將湧出水流導引至路旁水溝盼能改善。

    頭份市公所表示，該路段屬於縣道，公所目前先進場盼能改善，後續治本方式仍需與縣府討論方案。

    苗栗縣議員陳光軒指出，該路段之前也曾發生過類似狀況，當時已多埋設管線導引地下湧出水流，不料約1個月前又有民眾反映，原本以為是自來水管破洞，但經過台水公司檢測自來水管並無異常，此次再埋設水管盼能改善。

    苗栗縣議員曾玟學則表示，3年前曾發生相關狀況，主因是地下水層較高，滲水竄出造成路面破損共埋設7支排水管導水至側溝；此次在不同位置又再發生滲水問題，將持續追蹤破損情況，民眾行經若有任何情況都可反映。

    縣議員蕭詠萱 也說，近日鄉親反映，僑善國小前路面多處出現坑洞，該路段為通學及上下班車流熱區，已嚴重影響民眾行車安全。

    多位會勘民代也希望縣府和市公所能找出根本問題，才能徹底解決問題以免重演。

    頭份僑善國小前中正一路水面滲透近月，民怨頻頻。（陳光軒提供）

    頭份僑善國小前中正一路水面滲透近月，民怨頻頻。（陳光軒提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播